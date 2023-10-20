Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Mozambik Başbakanı ile görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için ülkesini ziyaret eden Doğu Afrika ülkesi Mozambik'in Başbakanı Adriano Afonso Maleiane ile bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için ülkesini ziyaret eden Doğu Afrika ülkesi Mozambik'in Başbakanı Adriano Afonso Maleiane ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Pekin'de Büyük Halk Salonu'ndaki görüşmede, Çin ile Mozambik arasında Kuşak ve Yol işbirliğinin verimli sonuçlar üretmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Şi, Çin'in, Afrika ile yüksek standartta işbirliğinin geliştirilmesine yönelik, Afrika'nın sanayileşmesi, tarımda modernleşmesi ve insan kaynağı yetiştirmesine destek programlarının yürütülmesi için Mozambik ve diğer Afrika ülkeleriyle birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Çin ile Mozambik'in enerji ve tarım alanında işbirliğini, eğitim ve kültür kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum bağlarını geliştirmesi gerektiğine işaret eden Şi, ülkenin modernleşme sürecine hız katacak kalkınma fırsatlarının paylaşımı için siyasi eşgüdüm ve ortak planlamanın geliştirilmesi çağrısı yaptı.

Başbakan Maleiane de Çin'in öncülük ettiği Kuşak ve Yol, Küresel Kalkınma ve diğer girişimlerin, ülkelerin yoksullukla mücadele, ekonomik büyüme ve halkların yaşam şartlarını iyileştirme çabalarına katkı sağladığını anlattı.

Çin'in, Mozambik'e bağımsızlık savaşından Kovid-19 ile mücadelesine dek daima destek olduğunu hatırlatan Maleiane, Çin ile her alanda işbirliğini derinleştirmeyi, Mozambik'in kalkınması için Çin'in modernleşme tecrübesinden dersler çıkarmayı umduklarını bildirdi.