Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için ülkesini ziyaret eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. İki lider, Çin ile Macaristan arasındaki ilişkilerin yakınlaşmasını ve işbirliğini vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için ülkesini ziyaret eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi ve Orban, Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda görüştü.

Şi, görüşmede, Çin ile Macaristan arasındaki ilişkilerin son yıllarda yüksek seviyede yakınlaşma gösterdiğini belirterek, iki ülke arasında siyasi güvenin derinleştiğine, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin verimli sonuçlar ürettiğine dikkati çekti.

Orban'a, Çin'e yönelik dostane politikası ile Kuşak ve Yol Girişimi'ne başından beri verdiği destek için teşekkür eden Şi, bu işbirliği kapsamında yürütülen Budapeşte-Belgrad demir yolunun zamanında tamamlanması, Orta Avrupa Ticaret ve Lojistik İşbirliği Merkezinin etkin işletilmesinin yanı sıra sınır aşırı e-ticaret hacminin artırılması, enformasyon teknolojisi ve yeni enerji alanlarında işbirliğinin genişletilmesi çağrısı yaptı.

Çin'in Macaristan ile parti ve devlet yönetimi alanında deneyim paylaşımına hazır olduğunu kaydeden Şi, tarafların, diğerinin kendi seçimi olan kalkınma yolunu desteklemesini, Kuşak ve Yol Girişimi ile Macaristan'ın "Doğu'ya Açılım" politikası arasında daha büyük bir sinerjinin oluşturularak kalkınma fırsatları ve kazançlarının paylaşılmasını umduklarını ifade etti.

Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (Çin-CEEC) işbirliğinin, Çin ile bölge ülkelerinin çıkarına olduğunu vurgulayan Şi, Pekin'in gerek CEEC gerekse de Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinin istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimi için Macaristan ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Başbakan Orban da Şi'nin önediği Kuşak ve Yol Girişimi'nin dünyaya büyük değişimler getireceğine, ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağına ve tüm ülkelere daha çok fayda sağlayacağına inandığını dile getirerek, Macaristan'ın girişimi desteklediğini ve katılımını etkin sürdüreceğini kaydetti.

Dünyanın içinden geçtiği karmaşık durumda Macaristan'ın Çin ile dostane ve işbirliğine dayalı ilişkilere bağlı kalacağını ve Çin'in AB içindeki güvenilir dostu ve ortağı olacağını ifade eden Orban, ekonomik bağların koparılması, sanayi ile tedarik zincirlerinin kesilmesi ve Avrupa'da son dönemde gündemde olan "risklerin azaltılması" gibi pratiklere karşı olduklarını, Çin ile ekonomi, ticaret, yatırımlar ve bağlantılılık alanlarında işbirliğini güçlendireceklerini vurguladı.