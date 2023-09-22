Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuveyt Veliaht Prensi ile bir araya geldi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hangcou şehrinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Çin'i ziyaret eden Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya geldi. İki lider, Kuveyt'in Çin ile olan diplomatik ilişkilerini ve işbirliğini değerlendirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hangcou şehrinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Çin'i ziyaret eden Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, yarınki açılış töreni öncesindeki görüşmede, Kuveyt'in "Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki kuran ilk Arap Körfez ülkesi" ve "Orta Doğu'da Kuşak ve Yol Girişi kapsamında işbirliği projelerine imza atan ilk ülke" olduğunu belirtti.

Diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 52 yılda, özellikle iki ülke arasında "stratejik ortaklığın" kurulduğu son 5 yılda Çin-Kuveyt ilişkilerinin önemli ilerleme kaydettiğini, farklı alanlarda işbirliğinin verimli sonuçlar ürettiğini ifade eden Şi, ikili ilişkileri daha yüksek seviyeye taşımak için birlikte çalışmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Şi, Çin'in, Kuveyt'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumasını, gelişmekte olan ülkelerin varlığı ve yaşamı için "altın kural" olan "iç işlerine karışılmamasını" desteklediğini, Kuşak ve Yol projesine aktif katılımını önemsediğini ve kalkınma stratejileri arasında eşgüdümü sağlayarak yatırım, enerji, altyapı, çevre yönetimi, dijital ekonomi ve diğer alanlarda işbirliğini geliştirmeyi istediğini vurguladı.

Çin Devlet Başkanı, geçen yıl ilk kez düzenlenen Çin-Arap Zirvesi ve Çin-Körfez Ülkeleri Zirvesi'nin sonuçlarını hayata geçirmek için Kuveyt ile çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.