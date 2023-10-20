Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kongo Cumhurbaşkanı ile görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'guesso ile bir araya geldi. İki lider, Kuşak ve Yol Girişimi'nin önemini vurgulayarak işbirliğini derinleştirmeyi ve yeni projeler geliştirmeyi istediklerini belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için ülkesini ziyaret eden Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'guesso ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Pekin'de Büyük Halk Salonu'ndaki görüşmede, Kongo Cumhuriyeti'nin Kuşak ve Yol Girişimi'nin önemli bir işbirliği ortağı olduğunu, bu kapsamda inşa edilen "1 No'lu Ulusal Otoyolu" gibi başarılı projelerin örnek teşkil ettiğini belirtti.

Çin'in Kongo Cumhuriyeti ile "Kuşak ve Yol" ve Çin-Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC) çerçevesinde pratik işbirliğini derinleştirmeyi, dijital ekonomi ve yeşil kalkınma gibi alanlarda işbirliği potansiyelini keşfetmeyi ve geliştirmeyi istediğini ifade eden Şi, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik işbirliğini yeni bir seviyeye yükseltme çağrısı yaptı.

Şi, Çin'in Kongo Cumhuriyeti'nin ulusal egemenliğini ve bağımsızlığını korumasını, ulusal koşullarına uygun kalkınma yoluna bağlı kalmasını, uluslararası ve bölgesel meselelerde etkin rol oynamasını desteklediğini, dış müdahalelere karşı çıktığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı N'guesso da Kuşak ve Yol Girişimi'nin dünyaya kapsayıcı kalkınma için yeni bir model sunduğunu belirterek, Kongo'nun Çin'in kalkınmadaki başarısını takdir ettiğini, altyapı, yeşil enerji ve diğer alanlarda pratik işbirliğini geliştirmeyi, FOCAC ve diğer çok taraflı platformlarda iletişimi ve ortaklığı geliştirmeyi istediğini aktardı.