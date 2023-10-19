Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile Görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için ülkesini ziyaret eden Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile bir araya geldi. İki lider, Çin ile Kenya arasındaki işbirliğini ve projeleri değerlendirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için ülkesini ziyaret eden Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Pekin'de Büyük Halk Salonu'ndaki görüşmede, Çin ile Kenya'nın yakın zaman içinde "Kuşak ve Yol Girişimi" kapsamında, Mombasa-Nairobi Demiryolu ve Mombasa Limanı Petrol Terminali gibi büyük ölçekli projeleri hayata geçirdiğini hatırlatarak, bunların Kenya'nın kalkınmasına katkıda bulunurken iki ülke halklarına kazanç sağladığını belirtti.

Çin'in, Kenya'nın kendi ulusal koşullarına uygun modernleşme yolunu bağımsız şekilde bulmasını desteklediğini vurgulayan Şi, bu ülke ile ilişkilerini uzun dönemli ve stratejik bakışla değerlendirdiklerini, kapsamlı stratejik ortaklığı ilerleterek sürdürmeyi dilediklerini ifade etti.

Şi, Kenya'yı, Afrika tarım ürünlerinin Çin'e ihracı için oluşturulan "yeşil hat" gibi platformları aktif şekilde kullanmaya, yüksek nitelikli ürünlerini Çin pazarlarına ulaştırmaya davet etti.

Daha fazla Çinli şirketi Kenya'da yatırım yapmaya teşvik edeceklerini belirten Şi, Kenya ile dijital ekonomi, yeni enerji ve diğer alanlarda işbirliğini genişleterek ülkenin yeşil kalkınmayı gerçekleştirmesine katkı sağlayacaklarını bildirdi.

Kenya Devlet Başkanı Ruto da ülkesinin başlangıcından bu yana Kuşak ve Yol Girişimi kapsamdaki işbirliğinden büyük kazanç sağladığını vurgulayarak, Devlet Başkanı Şi'nin girişimin yenilenerek ileriye götürülmesi için açıkladığı 8 maddelik eylem planının hem Kenya'nın hem de Afrika'nın sanayileşme, tarımda modernleşme ve ekonomik bütünleşme hedeflerine katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Kenya'nın Çin'in başarılı kalkınma deneyiminden dersler çıkarmayı istediğini ifade eden Ruto, pratik işbirliğini derinleştirip insani etkileşimleri artırarak kapsamlı stratejik ortaklığı istikrarlı şekilde sürdürmeyi arzuladıklarını belirtti.