Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Brunei Sultanı Hassanal Waddaulah, APEC Zirvesi kapsamında San Francisco'da görüştü. Şi, ASEAN ülkeleriyle işbirliğine önem verdiklerini belirtirken, Waddaulah da Çin ile ilişkileri ilerletmek istediklerini ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Brunei Sultanı Hassanal Waddaulah APEC Zirvesi'nde bir araya geldi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Brunei Sultanı Hassanal Waddaulah, ABD'nin San Francisco şehrinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şi, görüşmede Çin'in Brunei'nin üyesi olduğu Güneydoğu Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleriyle işbirliğine büyük önem verdiğini ve bölgesel ekonomik bütünleşmeyi geliştirmek üzere birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Kuşak ve Yol Girişimi'ni birlikte inşa etmeyi öneren Şi, denizcilik altyapısının ortak gelişimi için de birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Şi, Brunei ile gıda güvenliği, dijital ekonomi ve yeşil kalkınma alanlarında pratik işbirliğini geliştirmeyi, insani ilişkiler, eğitim, kültür, turizm, sağlık ve yerel yönetimler düzeyinde etkileşimleri artırmayı istediklerini bildirdi.

Brunei Sultanı Waddaulah da ülkesinin Çin ile ilişkilerini ilerletmeye büyük önem verdiğini, ekonomi, ticaret, tarım, balıkçılık, yeşil enerji ve diğer alanlarda işbirliğini ve insani etkileşimleri geliştirmeyi, Kuşak ve Yol Girişimi'nin ortak inşasını teşvik etmeyi istediklerini ifade etti.

Çin ile ASEAN çerçevesindeki işbirliğine işaret eden Waddaulah, Güney Çin Denizi'nde Davranış Kuralları Mutabakatı'nın en kısa sürede sonuçlandırılması için birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Waddaulah, İsrail-Filistin çatışması gibi bölgesel sorunlarda Çin ile yakın iletişimde olmayı umduklarını kaydetti.