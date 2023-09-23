Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo ile bir araya geldi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hangcou şehrinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Çin'i ziyaret eden Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo ile bir araya geldi. İki lider, Çin ile Güney Kore arasındaki dostane ilişkileri ve işbirliğini geliştirmenin önemini vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hangcou şehrinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Çin'i ziyaret eden Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, Çin'in komşusu Güney Kore ile dostane ilişkileri ve işbirliğini geliştirmeye büyük önem verdiğini belirterek, istikrarlı ve iyi ilişkilerin iki ülke haklarının ortak çıkarı olduğu kadar bölgesel barışa ve kalkınmaya da katkı sağlayacağını ifade etti.

Çin'in Güney Kore ile stratejik işbirliği ortaklığını ilerletmeyi umduğunu dile getiren Şi, Çin'in modernleşmesinin, 1,4 milyarlık nüfusunun hayat kalitesini artırmanın yanında büyük pazar olanakları yaratacağını aktardı.

Şi, Çin ile Güney Kore arasında yakın ekonomik bağlar bulunduğuna, sanayi ve tedarik zincirlerinin derin şekilde entegre olduğuna işaret ederek, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin verimli sonuçlarla sürdürülmesini dilediklerini kaydetti.

Her iki ülkenin de çok taraflılığı ve küresel serbest ticaret sistemini korumayı savunduğunu vurgulayan Şi, "uluslararası düzenin daha adil ve akılcı doğrultuda gelişimi için" iletişimi ve eşgüdümü geliştirmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.

Başbakan Han da 2022'de Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'nde Şi ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini hatırlatarak, uluslararası toplumun son zamanlarda büyük zorluklarla karşı karşıya bulunduğunu, Çin ile Güney Kore arasında üst düzey temasları sürdürmenin ikili ilişkilerin gelişimine olduğu kadar bu zorluklarla başa çıkılmasına da katkı sağlayacağını vurguladı.

Han, Güney Kore'nin Çin ile ekonomi ve ticaret alanında işbirliğini, insani ve kültürel etkileşimleri artırmayı, çok taraflılık ve serbest ticaret anlayışına bağlı kalarak dünya ekonomisinin toparlanması ve büyümesi için birlikte çalışmayı istediklerini belirtti.