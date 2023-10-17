Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için ülkesini ziyaret eden Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya geldi. İki lider, Çin ve Etiyopya arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirmek ve işbirliğini geliştirmek konusunda anlaştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için ülkesini ziyaret eden Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Pekin'de Büyük Halk Salonu'nda yapılan görüşmede, Etiyopya'yı BRICS işbirliği mekanizmasına katılımı dolayısıyla tebrik etti.

Etiyopya'nın Kuşak ve Yol Girişimi'nin önemli bir katılımcısı olduğunun altını çizen Şi, son 10 yılda iki ülke arasında bu kapsamda geniş kapsamlı ve verimli işbirliğinin Afrika'da emsal haline geldiğini belirtti.

Şi, Çin ve Etiyopya'nın, ilişkilerin "her koşulda stratejik ortaklık" düzeyine yükseltilmesini fırsat görerek karşılıklı güven ve işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini ifade etti.

Çin'in Etiyopya'nın bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve kalkınma çıkarlarını korumasını desteklediğini vurgulayan Şi, tarafların, güney-güney işbirliğini teşvik etmek, uluslararası eşitliği ve adaleti savunmak için ortak hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Şi, tarafların ortak kalkınmayı ve kazan-kazan işbirliğini hedeflemesi gerektiğine işaret eden Şi, Çin'in Etiyopya ile Kuşak ve Yol Girişimi ve Çin Afrika İşbirliği Forumu kapsamındaki projelerle farklı alanlarda pratik işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu bildirdi.

"Etiyopya, maraton yarışında güçlü bir koşucu"

Çin'in Etiyopya'nın savaş sonrası yeniden inşasını ve ekonomik canlanmasını desteklediğine işaret eden Şi, "Etiyopya, maraton yarışında güçlü bir koşucu. Çin, aynı maraton ruhuyla Etiyopya ile barışı ve kalkınmayı teşvik ederek ortak geleceği paylaşan topluluk kurmaya hazır." ifadesini kullandı.

Başbakan Abiy Ahmed de Çin'in Etiyopya'nın önemli bir ortağı olduğunu, "Kuşak ve Yol" işbirliğinin Afrika ülkesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağladığını belirterek, ikili ilişkileri güçlendirmenin yalnızca Etiyopya için güney-güney işbirliği için de hayati rol oynayacağını kaydetti.