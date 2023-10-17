Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile Görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi. İki lider, Kuşak ve Yol Girişimi'nin önemini vurgulayarak işbirliğini genişletme konusunda anlaşmalar imzaladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için ülkesini ziyaret eden Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda Widodo ile görüştü.

Şi, görüşmede, Kuşak ve Yol Girişimi'nin deniz ayağı olan "21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu"nu, 10 yıl önce Endonezya'ya yaptığı ziyarette önerdiğini hatırlattı.

Aradan geçen zamanda iki ülkenin kapsamlı istişare, ortak katılım ve kazançların paylaşılması anlayışıyla birbirlerinin avantajlarını tamamladığını vurgulayan Şi, her iki ülke halkının yararına ortak kalkınmayı teşvik ederek "Kuşak ve Yol" işbirliğinin önemli bir örneğinin sergilendiğini belirtti.

Şİ, Çin'in iki ülkenin modernleşme ve ulusal canlanma yolunda Endonezya ile karşılıklı dayanışma içinde ortak geleceği paylaşan topluluk yaratmayı amaçladığını ifade ederek, bunun iki ülkenin karşılıklı kalkınmasının yanında uluslararası ve bölgesel barış ile refaha katkı sağlayacağını vurguladı.

Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında yapılan Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Çin-Endonezya işbirliğinin parlak sembolü olduğuna işaret eden Şi, iki ülkenin bölgesel ekonomik koridorlar ve ortak endüstri parklarıyla ulaştırma ağlarında sanayi ve tedarik zincirlerinin entegrasyonunu derinleştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çin'in Endonezya'dan yüksek kaliteli tarım ve deniz ürünleri ithalatını artırmayı, dijital ekonomi, güneş enerjisi ve elektrikli araçlar gibi yükselen endüstrilerde işbirliğini genişletmeyi ve güçlendirmeyi istediğini kaydeden Şi, gıda ve tarım teknolojisi, yoksullukla mücadele, sağlık, ilaç, eğitim, kültür ve turizm alanlarında da etkin işbirliğini hedeflediğini dile getirdi.

Şi, Çin ve Endonezya'nın, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) merkezi rolünü sürdürerek, açık bölgesel işbirliğini teşvik etmesi, gelişmekte olan büyük ülkeler olarak sorumluluk üstlenerek, uluslararası eşitliğin ve adaletin korunması için küresel yönetim reformu için birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Endonezya Devlet Başkanı Widodo da ülkesinin Çin'i ulusal kalkınma ve ekonomik inşa için önemli bir stratejik ortak olarak gördüğünü belirterek, Kuşak ve Yol işbirliği çerçevesinde Çin şirketlerinin, ülkenin yeni başkentinin ve Kuzey Kalimatan Endüstri Parkı'nın inşasına, "Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Koridor" ve "İki Ülkede İkiz Parklar" projelerine katılımını memnuniyetle karşılayacaklarını anlattı.

Endonezya'nın Çin Devlet Başkanı Şi'nin öncülük ettiği Küresel Kalkınma, Küresel Güvenlik ve Küresel Uygarlık girişimlerini takdir ettiğinin altını çizen Widodo, Güneydoğu Asya'da ortak kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşılabilmesi için, ASEAN'ın Hint-Pasifik yaklaşımı ile Kuşak ve Yol Girişimi'nin daha iyi uyumlaştırılması gerektiğine dikkati çekti.

Görüşmenin ardından iki lider, Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın resmi açılışını yaptı. Ayrıca, iki ülke arasında Kuşak ve Yol işbirliği, kırsal kalkınma, yoksullukla mücadele, sürdürülebilir kalkınma, gümrük denetimi ve karantina alanlarında ikili işbirliği anlaşmaları imzalandı.