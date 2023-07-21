Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ÇKP'nin silahlı kuvvetler üzerindeki kontrolünü artırılmasını istedi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin Komünist Partisinin (ÇKP) silahlı kuvvetler üzerindeki kontrolünün artırılmasının "hayati" olduğunu ve bu kontrolün "katı bir disiplinle" devam ettirilmesi için parti içindeki tüm birimlere çağrıda bulundu.

Xinhua'nın haberine göre, aynı zamanda ÇKP Genel Sekreterliği ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olan Şi, başkent Pekin'de Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şi, ÇHKO'nun yüzüncü yıl hedeflerine ulaşılması için ordu üzerindeki siyasi kontrolün artırılmasını "hayati bir görev" olarak niteledi.

Ordu üzerinde "mutlak" siyasi kontrolün sürdürülmesinin önemini vurgulayan Şi, bunun ordunun savaşa hazırlık durumunu güçlendireceğini kaydetti.

Şi, ordu üzerindeki kontrolün "katı bir disiplinle" devam ettirilmesi için parti içindeki tüm birimlere çağrıda bulundu.

ÇHKO'nun 100. kuruluş yıl dönümü olan 2027'ye kadar dünyanın üst sınıf silahlı kuvvetlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor.