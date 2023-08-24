Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, BRICS'in genişlemesini tarihi bir adım olarak nitelendirdi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, BRICS'in yeni üyelerle genişleme kararını tarihi bir adım olarak değerlendirdi. Şi, BRICS Zirvesi kapsamındaki toplantıda 6 yeni ülkenin davet edilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Kararın uluslararası toplumun beklentilerine ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarına uygun olduğunu vurgulayan Şi, genişlemenin BRICS işbirliği için yeni bir başlangıç noktası olacağını ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, BRICS'in (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu ülkeler grubu) yeni üyelerle genişleme kararını "tarihi bir adım" diye niteledi.

Şi, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi kapsamındaki "BRICS Dostları" toplantısında gruba resmi üyelik için 6 yeni ülkenin davet edilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

5 ülke liderinin zirvede Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve Etiyopya'nın BRICS üyeliğine davet edilmesine oy birliğiyle karar verdiğini belirten Şi, "BRICS'in genişleme kararı tarihi bir adım." dedi.

Şi, kararın, "uluslararası toplumun beklentilerine ve yükselen piyasalar ile gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarına uygun olduğunu", "BRICS üyelerinin diğer gelişmekte olan ülkelerle işbirliğini genişletme kararlılığını ortaya koyduğunu" vurguladı.

BRICS ülkelerinin her birinin önemli etkiye sahip olduğunun, dünya barışı ve kalkınması için önemli sorumluluk yüklendiğinin altını çizen Şi, "Genişleme, BRICS işbirliği için yeni bir başlangıç noktası olacak, işbirliği mekanizmasına yeni bir zindelik katacak, dünya barışını ve kalkınmayı daha fazla güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Ortak amaçlar doğrultusunda çalışmayı sürdükçe BRICS işbirliğinin daha çok şey kazandıracağına, BRICS ülkeleri için geleceğin parlak olacağına inancının tam olduğunu vurgulayan Şi, "Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler olarak birlik içinde çalışarak kalkınmada yeni bir sayfa açalım." diye konuştu.

Çin, geçen yıl kendi dönem başkanlığında çevrim içi düzenlenen zirvede grubun yeni üyelerle genişletilmesi çağrısında bulunmuştu.

Modi, BRICS'e katılan yeni üyeleri tebrik etti

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de yaptığı yazılı açıklamada, BRICS'e katılan yeni üyeleri tebrik etti.

Modi, BRICS'in genişlemesinin bloku "daha güçlü ve etkili" hale getireceğini belirtti.

BRICS'in 15. yıl dönümü dolayısıyla bloku genişletme kararı aldıklarını kaydeden Modi, "Hindistan'ın her zaman BRICS'in genişlemesine tam destek verdiğini" ifade etti.

Putin'den "Yeni dünya düzenini destekliyoruz" vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de zirvede video konferans aracılığıyla yaptığı konuşmada, adil ve ulusal kültür çeşitliliğinin korunmasına yardımcı olacak yeni çok kutuplu bir dünya düzeni oluşturmak istediklerini vurgulayarak, "BRICS, kimseyle rekabet etmiyor ve kimseye karşı çıkmıyor ancak yeni bir dünya düzeni yaratma sürecinin, bağımsız gelişme ve nüfuz merkezlerinin kurulmasını engellemeye çalışan muhaliflerinin olduğu da açıktır." dedi.

Yeni bir dünya düzeni kurmak istediklerini belirten Putin, "Hepimiz, gerçekten dengeli ve mümkün olan en geniş yelpazede ülkelerin egemen çıkarlarını hesaba katacak, çeşitli kalkınma modellerinin gerçekleştirilmesi için fırsatlar açacak ve ulusal kültürlerin çeşitliliğinin korunmasına yardımcı olacak yeni çok kutuplu bir dünya düzeninden yanayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Altın milyar" olarak adlandırılan küresel elitlerin, eski tek kutuplu dünya düzenini muhafaza etmeye çalıştıklarını anlatan Putin, "Çünkü o düzen onlar için uygun ve karlı. Uluslararası hukuk sistemini, kimsenin görmediği kurallara dayanan, bencil amaçlarla kullanılan kendi sözde düzenleriyle değiştirmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Putin, bunun yeni bir sömürgecilik düzeni olduğunu belirterek, "Modern sömürgeciler, demokrasi ve insan hakları gibi güzel sloganlar altında sorunlarını başkalarının pahasına çözmeye çalışıyorlar ve gelişmekte olan ülkelerdeki kaynakları utanmadan hortumlamaya devam ediyorlar." şeklinde konuştu.

Bazı ülkelerin dayattığı radikal liberal politikaların, temel değerleri yok ettiğini dile getiren Putin, "(BRICS) Burada bulunan ülkelerin ait olduğu küresel çoğunluk, her türlü baskı ve manipülasyondan gittikçe daha fazla yoruluyor." ifadesini kullandı.

Putin, gelişen ekonomilerdeki artan borç yüküne işaret ederek, "Bir yandan büyük miktarlarda kaynaklar dışarı pompalanıyor, diğer yandan kredilerle öyle bir bağ yaratılıyor ki bu kredilerin geri ödenmesi neredeyse imkansız hale geliyor ve bu, artık bir kredi yükümlülüğü değil, tazminata dönüşüyor." dedi.