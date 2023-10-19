Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Arjantin Devlet Başkanı Fernandez ile Görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için Arjantin Devlet Başkanı Alberto Angel Fernandez ile bir araya geldi. İki lider, ulusal kalkınma ve uluslararası işbirliği konularını ele aldı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu için ülkesini ziyaret eden Arjantin Devlet Başkanı Alberto Angel Fernandez ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Pekin'de Büyük Halk Salonu'ndaki görüşmede, Çin ve Arjantin'in gelişmekte olan büyük ülkeler olarak, ulusal kalkınma ve canlanmayı teşvik ederek halklarının daha iyi yaşama beklentilerini karşılama ve bunun yanında uluslararası eşitliği ve adaleti koruma sorumluluğu bulunduğunu belirtti.

Çin'in Arjantin'in ekonomik ve mali istikrarının korumasını desteklediğini vurgulayan Şi, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında kalkınma fırsatlarını paylaşmayı, tarım, altyapı ve diğer alanlarda pratik işbirliğini derinleştirmeyi istediğini ifade etti.

Şi, Arjantin'i BRICS işbirliği mekanizmasına katılımı dolayısıyla Fernandez'i tebrik ederken Çin'in Arjantin ile Birleşmiş Milletler, G20 ve diğer çok taraflı platformlarda stratejik eşgüdümü sürdürmeyi istediğini vurguladı.

Çin'in Latin Amerika ve Karayip ülkeleri arasındaki bütünleşmeyi desteklediğine işaret eden Şi, Arjantin ile Çin-Orta Amerika ve Latin Amerika Ülkeleri (Çin-CELAC) Forumu kapsamında birlikte çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez de Çin'in Arjantin'in kötü günlerinde yayında olan "gerçek bir dost" ülke olduğunu belirterek Çin Devlet Başkanı Şi'nin Kuşak ve Yol Girişimi önerisinin, ve "ortak geleceği paylaşan küresel topluluk" vizyonunun, gelişmekte olan ülkeler için önemli fırsatlar yarattığını, dünyada barışı, küresel adalet ve sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez rol oynadığını vurguladı.

Arjantin'in "tek Çin" ilkesine bağlı olduğunu yineleyen Fernandez, Çin ile ekonomi, ticaret, altyapı ve diğer alanlarda işbirliğini geliştirmeyi, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı ilerletmeyi istediğini ifade etti.