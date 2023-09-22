Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng BM'de gerçek çok taraflılığa vurgu yaptı

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulunda gerçek çok taraflılığa bağlı kalma ve hegemonyaya karşı çıkma mesajı verdi. Han, BM üyelerinin eşitlik, adalet, barış, güvenlik ve ortak kalkınma için işbirliği yapması gerektiğini belirtti. Ayrıca, insan hakları ve demokrasinin siyasileştirilmesine karşı çıkılması gerektiğini vurguladı.

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulunda üye ülkelere "gerçek çok taraflılığa bağlı kalma" ve "hegemonyaya karşı çıkma" mesajı verdi.

Han genel kuruldaki konuşmasında, BM üyelerinin eşitliği ve adaleti savunması, barış ve güvenliği güvenceye alması, ortak kalkınma için karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini hedeflemesi ve açık, kapsayıcı bir anlayışıyla insan uygarlığını ilerletmesi gerektiğini belirtti.

BM'nin gerçek çok taraflılığa bağlı kalması ve küresel yönetimi geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Han, ABD ve Batılı ülkeleri örtülü şekilde eleştirerek, "Az sayıdaki ülke keyfi olarak, tek taraflı ve yasa dışı yaptırımlarla uluslararası ilişkilerde uyumun ve istikrarın altını oyuyor. Uluslararası toplum bu türden eylemlere birlikte karşı çıkmalı." dedi.

Han, "Çin, hegemonyaya, güç siyasetine, tek taraflılığa ve soğuk savaş mantığına karşıdır. Her ne gelişme seviyesine erişirse erişsin Çin asla hegemonya ve yayılma siyaseti izlemeyecektir." ifadelerini kullandı.

İnsan hakları

Uluslararası toplumun insan hakları ve demokrasinin gelişimini diyalog ve işbirliği yoluyla desteklemesi gerektiğine işaret eden Han, insan haklarının siyasileştirilmesine ve çifte standartlara karşı çıkılması gerektiğini savundu.

Han, "Dünya, insan haklarının ve demokrasinin başka ülkelerin iç işlerine karışmak için siyasi araç olarak kullanılmasına karşı durmalı." şeklinde konuştu.

Ukrayna krizi

Tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınması gerektiğini dile getiren Han, farklılıkların ve çatışmaların diyalog ve istişare yoluyla barışçıl şekilde çözülmesi gereğine işaret etti.

Çinli yetkili, Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Çin, Ukrayna krizinin barışçı çözümüne yönelik tüm çabaları destekliyor ve erken barışı sağlamak için yapıcı rol oynamayı sürdürmeye hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Kalkınma

Kalkınmanın uluslararası gündemin merkezinde yer alması gerektiğini ifade eden Han, her ülke ve bireyin kalkınmanın faydalarından daha adil şekilde yararlanması gerektiğini vurguladı.

Han, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ve Küresel Kalkınma Girişimi ile küresel kalkınmaya katkı sağlamayı sürdüreceğinin altını çizerek, "Farklı ülkeler ve uygarlıklar birbirine saygı göstererek, birbirinden güç alarak ve kazan-kazan işbirliğiyle birlikte refaha ulaşmalı." dedi.

Çok taraflılık ve küresel yönetim

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı, ülkelere gerçek çok taraflılığa bağlı kalma ve küresel yönetimi geliştirme çağrısında bulundu.

Çin'in merkezinde BM'nin olduğu uluslararası sistemin savunucusu olduğunu vurgulayan Han, örgütün güvenlik, kalkınma ve insan hakları alanlarında dengeli ilerlemelerle, evrensel güvenliğin birlikte korunmasına, kalkınma kazanımlarının paylaşılmasına ve geleceğin dünyasının rotasının çizilmesine katkıda bulunması gerektiğini kaydetti.

Han, Çin'in, en büyük gelişmekte olan ülke olarak "Küresel Güney"in parçası olduğunu belirterek, küresel yönetimin daha adil olabilmesi için gelişmekte olan ülkelerin temsilinin ve sesinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.