Haber : Çin'den Tayvanlı siyasetçilere yaptırım - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'den Tayvanlı siyasetçilere yaptırım

Çin'den Tayvanlı siyasetçilere yaptırım

Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını savundukları gerekçesiyle Tayvanlı siyasetçilere yaptırım uygulama kararı aldı.

Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını savundukları gerekçesiyle Tayvanlı siyasetçilere yaptırım uygulama kararı aldı.

Çin- Tayvan arasındaki gerilim devam ederken, Çin Tayvanlı siyasetçiler hakkında yaptırım kararı açıkladı. Çin Komünist Partisi'ne bağlı Tayvan İşleri Ofisi, yaptırım uygulanacak 7 kişinin ve ailelerinin Çin anakarasına, Hong Kong'a ve Makao'ya giremeyeceklerini, bu kişilerin bağlı oldukları kuruluş ve teşkilatların da anakaradaki kuruluş ve bireylerle işbirliği yapamayacağını duyurdu.

Tayvan İşleri Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Bu kişilerin bağlı oldukları şirketlerin ve mali sponsorlarının anakaradan kar elde etmelerine müsaade edilmeyecek" denildi. Söz konusu kişilere yönelik yaptırımlara yenilerinin ekleneceği ve yaptırımların ömür boyu süreceği belirtildi. Açıklamada, "Bir süredir, Tayvan bağımsızlığının iflah olmaz savunucuları, dış güçlerle birlikte hazırladıkları planlarla bağımsızlık provokasyonları yapmak, Tayvan Boğazı'nın iki yakasını alenen karşı karşıya getirmek ve boğazın barış ve istikrarının kasten altını oymak için ellerinden geleni yapıyorlar" ifadeleri kullanıldı.

Yaptırım uygulanacak 7 kişiden 6'sının Demokratik İlerleme Partisi üyesi, diğerinin ise Yeni Güç Partisi üyesi olduğu bildirildi.

ABD Massachusetts Senatörü Edward Markey'in başkanlığındaki ABD Kongre Heyeti geçtiğimiz Pazar günü Tayvan'ı ziyaret etmişti. Heyet, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile de bir araya gelmişti. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaretinden 12 gün sonra gerçekleştirilen ziyaret, Pekin yönetiminin tepkisini çekmişti. Çin ordusu, ziyaretin ardından Tayvan'ın çevresinde dün yeniden tatbikat düzenlemeye başlamıştı. - PEKİN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Tam Gemi Şok Denemeleri Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Tayvan Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title