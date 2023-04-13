Çin'den Tayvan'ın ticari kısıtlamalarına soruşturma

Çin Ticaret Bakanlığı, Tayvan'ın 2 bin 455 Çin ürününe yönelik uyguladığı ticari kısıtlamalarla ilgili soruşturma başlattı.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tayvan'ın Çin'de üretilen 2 bin 455 ürüne yönelik uyguladığı kısıtlamalarla ilgili soruşturma kararı alındığı belirtildi. Bakanlığın 3 Çinli firmadan aldığı şikayet üzerine bu kararı aldığı kaydedilen açıklamada, soruşturmanın tarım, tekstil ve madencilik sektörlerindeki ürünleri kapsadığı ifade edildi. Bakanlık açıklamasında, soruşturmanın 12 Ekim'e kadar tamamlamasının planladığı ancak özel şartlar altında 12 Ocak'a kadar 3 ay uzatılabileceği kaydedildi. Soruşturma sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Tayvan'dan açıklama

Tayvan Dış Ticaret Bürosu tarafından yapılan açıklamada ise yetkililere soruşturma hakkında ön bilgilendirme yapılmadığı kaydedildi. Açıklamada, Tayvan'ın ulusal güvenliğini tehlikeye atmadığı ve yerel endüstriler üzerinde olumsuz bir etki oluşturmadığı sürece Çin mallarının pazara erişimini engellemediği belirtildi. Tayvan Boğazı'nın iki yakasında yapılan ekonomik ve ticari etkileşimin karşılıklı olarak fayda sağladığı belirtilen açıklamada, "Çin, küresel ekonomik kalkınmaya müdahale etmek için ticari konuları karmaşıklaştırmamalı. Tayvan Boğazı'nın iki tarafında ekonomik koşulların ve yapıların farklı olduğu dikkate alındığında Tayvan, gerekirse Çin ile ticari konuları ön koşulsuz olarak görüşmeye hazırdır" ifadeleri kullanıldı.

Dış Ticaret Bürosu verilerine göre Tayvan, Çin mallarına yönelik düzenlemelerin uygulanmaya başladığı 1993 yılından bu yana 9 bin 835 tarım ve sanayi ürününün ithalatını onayladı. - TAİPEİ