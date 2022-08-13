Haber : Çin'den Tayvan'ı ziyaret eden Litvanyalı bakana yaptırım - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'den Tayvan'ı ziyaret eden Litvanyalı bakana yaptırım

 - Güncelleme:
Çin'den Tayvan'ı ziyaret eden Litvanyalı bakana yaptırım

Çin dışişleri bakanlığı, Litvanya Ulaştırma ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Agne Vaiciukeviciute'ye Tayvan'ı ziyaret etmesi nedeniyle yaptırım uyguladığını duyurdu.

Çin dışişleri bakanlığı, Litvanya Ulaştırma ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Agne Vaiciukeviciute'ye Tayvan'ı ziyaret etmesi nedeniyle yaptırım uyguladığını duyurdu.

Çin- Tayvan arasında süren askeri gerginliğin ardından Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Litvanya Ulaştırma ve İletişim Bakan Yardımcısı Agne Vaiciukeviciute'ye Tayvan'ı ziyaret etmesi nedeniyle yaptırım uygulandığı açıklandı. Açıklamada, "Çin, Vaiciukeviciute'ye yaptırım uygulama, Litvanya Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı ile tüm temaslarını ve kara yolu ulaşımı alanındaki iletişim ve iş birliğini aksıya alma kararı almıştır" ifadeleri yer aldı.

Yaptırım kararının ardından Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Tayvan, Litvanya'nın Çin hükümetinin mantıksız ve keyfi olarak bastırılmasına karşı koymak için elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğine söz verdi" denildi.

Tatbikatlar büyük tepki çekmişti

Çin'in Tayvan çevresinde düzenlediği tatbikatlar bazı ülkeler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. ABD, Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang'i Çin'in eylemlerini kınamak için Beyaz Saray'a çağırmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Çin'in, Pelosi'nin ziyaretine tepkisinin "açıkça kışkırtıcı" olduğunu ifade etmişti. - PEKİN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Litvanya Tayvan Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title