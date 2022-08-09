Haber : Çin'den Tayvan'a dakikada 170 milyon siber saldırı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'den Tayvan'a dakikada 170 milyon siber saldırı

 - Güncelleme:
Çin'den Tayvan'a dakikada 170 milyon siber saldırı

Tayvan Dışişleri Bakanlığı (MOFA) yaptığı açıklamada, ilk olarak geçtiğimiz hafta yaşanan Çin-Tayvan krizinde dakikada 170 milyon siber saldırıya uğradıklarını söyledi.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı (MOFA) yaptığı açıklamada, ilk olarak geçtiğimiz hafta yaşanan Çin- Tayvan krizinde dakikada 170 milyon siber saldırıya uğradıklarını söyledi. Yapılan saldırıların ana hedefinin Tayvan Dışişleri Bakanlığı olduğu öğrenildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA) Tayvan çevresinde askeri tatbikatları devam ederken, Tayvan Dışişleri Bakanlığı (MOFA) bir açıklamada bulundu. Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu bugün düzenlenen basın toplantısında, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2-3 Ağustos tarihlerinde Tayvan'a yaptığı ziyarette, Çin ve Rusya'da bulunan IP adreslerinin MOFA ve hükümet web sitelerini felç etmek amacıyla dakikada 8,5 milyona kadar ulaşan sayıda görüntüleme yaptığı ve 4 Ağustos öğleden sonra yapılan siber saldırılarda sürekli bir artış kaydedildiğini belirtti. Bakan Wu, 4 Ağustos gece geç saatlerde başlayan yoğun siber saldırıların 5 ve 6 Ağustos tarihlerinde dakikada 170 milyona kadar çıktığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Wu açıklamasında ayrıca MOFA'nın ve diğer devlet dairelerinin web sitelerinin şu an için normal şekilde çalıştığını ve internet sistemlerinin başka saldırılara karşı daha etkili bir şekilde korunmaya başladığını söyledi. - TAİPEİ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Tayvan Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title