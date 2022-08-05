Çin'den Pelosi'ye yaptırım kararı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'den Pelosi'ye yaptırım kararı

Çin'den Pelosi'ye yaptırım kararı

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tayvan'ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yaptırım uygulanacağı duyuruldu.

 - Güncelleme:

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tayvan'ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yaptırım uygulanacağı duyuruldu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretiyle başlayan kriz sürüyor. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin'in ciddi endişelerini ve sert itirazlarını hiçe sayarak Tayvan'a gitmekte ısrar etti. Ziyaretle Çin'in iç işlerine müdahalede bulunuldu, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verildi, 'tek Çin' ilkesi ciddi şekilde çiğnenerek Tayvan Boğazı'nın barış ve istikrarı için ciddi bir tehdit oluşturuldu" ifadeleri kullanıldı. Çin'in Pelosi'nin "kışkırtıcı eylemlerine" yanıt olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilgili yasaları doğrultusunda Pelosi ve birinci dereceden akrabalarına yaptırım uygulama kararı aldığı belirtildi. Yaptırımların içeriği hakkında detay verilmedi.

25 yılın ardından ilk

Pelosi, Asya turu çerçevesinde Pekin yönetiminin itirazlarına rağmen geçtiğimiz Salı günü Tayvan'a gelmiş, adayı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. - PEKİN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Tam Gemi Şok Denemeleri Çin Halk Cumhuriyeti Tayvan Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title