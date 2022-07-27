Çin'den Kırgızistan'ın savunma alanına 7 milyon 400 bin dolarlık destek - Haberler

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Çin'den Kırgızistan'ın savunma alanına 7 milyon 400 bin dolarlık destek

Çin'den Kırgızistan'ın savunma alanına 7 milyon 400 bin dolarlık destek

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Çin'in Kırgızistan'ın savunma alanına 7 milyon 400 bin dolar değerinde destekte bulunacağını bildirdi.

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Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Çin'in Kırgızistan'ın savunma alanına 7 milyon 400 bin dolar değerinde destekte bulunacağını bildirdi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, bakanlık tarafından yapılan ve planlanan faaliyetlere ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Çin'in Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri'ne 50 milyon yuan (yaklaşık 7 milyon 400 bin dolar) değerinde destek vereceğini aktaran Bakan Kulubayev, bu anlaşmanın Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Şubat'ta Çin'e yaptığı çalışma ziyareti çerçevesinde sağlandığını hatırlattı. Bakan Kulubayev askeri desteğin nasıl sağlanacağına ilişkin sorulan soru üzerine, "Ülkemizin nasıl bir başvuruda bulunacağına bağlı. Belki bu askeri teknik destek olacak. Bu konu daha tartışılacak" dedi.

ÇİN'DEN ZİYARET

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'a resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Sözcü Licien, Bakan Yi'nin 28-29 Temmuz tarihlerinde Özbekistan'da düzenlenecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacağını kaydetti.

(Aliia Raimbekova - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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