Çin'den Gelen Salgın Karşıtı Malzemeler Kiribati'ye Ulaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'den Gelen Salgın Karşıtı Malzemeler Kiribati'ye Ulaştı

Xinhua - Politika
 - Güncelleme:
Çin'den Gelen Salgın Karşıtı Malzemeler Kiribati'ye Ulaştı

TARAWA, 25 Mart (Xinhua) — Maskeler, kişisel koruyucu ekipmanlar, el dezenfektanları ve çadırların da aralarında olduğu malzemeler, bu sene Şubat ayının sonlarında bu Güney Pasifik ada ülkesine gelen ilk parti malzemelerin ardından geldi. Kiribati'ye bağlı Tarawa'da, Çin'in Kiribati Büyükelçisi Tang Songgen (sağdan üçüncü) ile Kiribati Sağlık ve Tıbbi Hizmetler Bakanı Tinte Itinteang (soldan üçüncü), Çin […]

TARAWA, 25 Mart (Xinhua) — Maskeler, kişisel koruyucu ekipmanlar, el dezenfektanları ve çadırların da aralarında olduğu malzemeler, bu sene Şubat ayının sonlarında bu Güney Pasifik ada ülkesine gelen ilk parti malzemelerin ardından geldi. Kiribati'ye bağlı Tarawa'da, Çin'in Kiribati Büyükelçisi Tang Songgen (sağdan üçüncü) ile Kiribati Sağlık ve Tıbbi Hizmetler Bakanı Tinte Itinteang (soldan üçüncü), Çin tarafından Kiribati'ye sağlanan ikinci parti salgın karşıtı malzemelerin devir teslim törenine katıldı, 24 Mart 2022. (Fotoğraf: Kiribati'deki Çin Büyükelçiliği/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Xinhua / Politika

Çin Halk Cumhuriyeti, Kiribati, Mart, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title