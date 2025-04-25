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Çin'den ABD'ye Gümrük Vergisi Açıklaması: Müzakere Yok

Çin'den ABD'ye Gümrük Vergisi Açıklaması: Müzakere Yok
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi müzakereleri hakkında yaptığı açıklamaların doğru olmadığını belirterek, 'Müzakere yok' dedi. İki ülke arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin karşılıklı yalanlamalar devam ediyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD ve Çin arasında bilmeceye dönüşen gümrük vergisine ilişkin müzakerelere yönelik bir kez daha ABD Başkanı Donald Trump'ı yalanlayarak, "Gümrük vergisi müzakereleri konusunda kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçin" ifadelerini kullandı.

ABD ve Çin arasındaki Çin ticaret görüşmelerine ilişkin karşılıklı açıklamalar devam ediyor. İlk olarak ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile "aktif" görüşmelerin devam ettiğini ifade etmiş ancak Çin Dışişleri Bakanlığı Trump'ı yalanlamıştı. "Görüşmeler yok" diyen Çin'e yanıt veren Trump'a Çin tarafından bir kez daha yalanlama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetimine seslenerek gümrük vergisi müzakereleri konusunda "kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçin" çağrısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun düzenlediği basın toplantısında, "ABD ve Çin, gümrük vergileri konusunda herhangi bir müzakere ya da istişare halinde değil" dedi. Jiakun, Çin'in bazı ABD ithalatlarına gümrük vergisi muafiyeti getirmeyi planlayıp planlamadığına ilişkin ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olmadığını söyledi.

ABD-Çin arasında ticaret görüşmeleri bilmecesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergileri sonrası Çin ile ticaret görüşmelerinin "aktif" şekilde sürdüğü yönündeki açıklamasına Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong "Çin-ABD ticaret görüşmelerinde ilerleme olduğuna yönelik iddialar, rüzgarı yakalamaya çalışmaktır ve hiçbir gerçek temeli olmamakla birlikte asılsızdır" demişti.

Çin'e yalanlama ise bu kez ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Basın mensuplarına açıklama yapan Trump, "Bu sabah bir toplantı yaptılar. 'Onların' kim olduğu önemli değil. Bunu daha sonra açıklayabiliriz ama bu sabah toplantıları vardı ve biz de Çin ile görüşüyorduk" ifadelerini kullandı. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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