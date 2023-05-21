Çin'deki Türk seçmenler oy kullandı

Çin'deki Türk seçmenler, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Pekin Büyükelçiliği ile Şanghay, Guangcou ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki başkonsolosluklarda oy kullandı. Oy pusulaları, diplomatik kurye vasıtasıyla Türkiye'ye taşınarak YSK'ye teslim edilecek.