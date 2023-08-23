Çin'de Eski Komünist Parti Sekreteri Rüşvet ve Kripto Para Madenciliği İhlali Suçundan Hüküm Giydi

Çin'de Ciangşi eyaletinin Fucou şehrinin eski Komünist Parti Sekreteri Şiao Yi, rüşvet ve kripto para madenciliği yasağını ihlal suçlarından hüküm giydi. Şiao, rüşvet almak ve görevi kötüye kullanmakla suçlanırken, yaşam boyu siyasi haklarından men edildi ve tüm şahsi varlıklarına el konuldu.

Çin'de Ciangşi eyaletinin Fucou şehrinin eski Komünist Parti Sekreteri Şiao Yi, "rüşvet" ve "kripto para madenciliği yasağını ihlal" suçlarından hüküm giydi.

Hangcou Orta Halk Mahkemesi, verdiği kararda, Şiao'yu, eyalet ve şehir yönetiminde üst düzey görevlerde bulunduğu 2008-2021 yıllarında ihale ve terfilerde avantaj sağladığı şahıs ve şirketlerden 125 milyon yuan (yaklaşık 17 milyon dolar) rüşvet almakla suçladı.

Mahkeme ayrıca, 2017-2021 yıllarında, Fucou şehrinin parti sekreterliğini yaptığı dönemde, yasa dışı kripto para madenciliği yapan şirketlere bütçeden teşvik, mali yardım ve elektrik sağlayan Şiao'yu "görevi kötüye kullanmak"tan suçlu buldu.

Eski parti yetkilisi, karar sonrası yaşam boyu siyasi haklarından men edilirken tüm şahsi varlıklarına da el konuldu. Sanığa verilecek adli cezanın ise ileri tarihte açıklanması bekleniyor.

Komünist Parti Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu (MDİK), Mayıs 2021'de Şiao hakkında yolsuzluk soruşturması başlatmış, ardından Ekim 2021'de onu partiden ihraç etmişti.

Fucou şehrinin parti sekreterliğini yaptığı dönemde dijital ekonomiyi teşvik eden icraatlarıyla tanınan Şiao'nun, bu alandaki bazı projeleri kripto para madenciliği için paravan olarak kullandığı iddia ediliyor.

Çin'de Merkez Bankasının çıkardığı dijital yuan dışında kripto para birimlerinin kullanılmasına ve dijital madenciliğin yapılmasına izin verilmiyor.