Çin'de Dışişleri Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Değişti
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Çin'in en üst düzey yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Wang Yi'yi dışişleri bakanı ve Pan Gongsheng'i merkez bankası başkanı olarak atadı. Dışişleri bakanlığı görevinden Qin Gang, Çin Merkez Bankası başkanlığı görevinden ise Yi Gang alındı.
BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Wang Yi'yi dışişleri bakanı ve Pan Gongsheng'i merkez bankası başkanı olarak atadı.
14. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin Salı günü gerçekleştirdiği dördüncü oturumunda kabul edilen kararla Qin Gang dışişleri bakanlığı görevinden, Yi Gang ise Çin Merkez Bankası başkanlığı görevinden alındı.
Cumhurbaşkanı Xi Jinping, kararın yürürlüğe girmesi için cumhurbaşkanlığı emri imzaladı.