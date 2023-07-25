Çin'de Dışişleri Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Değişti

Çin'in en üst düzey yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Wang Yi'yi dışişleri bakanı ve Pan Gongsheng'i merkez bankası başkanı olarak atadı. Dışişleri bakanlığı görevinden Qin Gang, Çin Merkez Bankası başkanlığı görevinden ise Yi Gang alındı.