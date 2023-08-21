Çin'de ABD adına casusluk şüphesiyle gözaltına alınan bakanlık personeli

Çin Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, soy isminin Hao olduğu belirtilen bir bakanlık personelinin ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Çin Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, soy isminin Hao olduğu belirtilen bir bakanlık personelinin ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı ( Cıa ) adına casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Çin'de bir bakanlık personeli, ABD adına casusluk şüphesiyle gözaltına alındı. Çin Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, soy isminin Hao olduğu belirtilen 39 yaşındaki bakanlık personelinin ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı ( Cıa ) adına casusluk yaptığından şüphelenildiği aktarıldı. Japonya'da aldığı eğitim sırasında ABD yetkilileri ile tanışarak ikili ilişkilerini geliştiren Hao'nun CIA ile gizli bir casusluk anlaşması imzaladıktan sonra Çin'e dönerek bir bakanlıkta işe girdiği ve uzun süre ABD yetkililerine gizli belgeler ve raporlar sızdırdığı öne sürüldü. Hao'nun Japonya'da yaptığı bir vize başvurusu sürecinde tanıştığı "Ted" adlı ABD elçilik yetkilisi sayesinde ABD adına casusluk yapmaya başladığı iddia edildi.

Hao'nun hangi bakanlıkta ve ne kadar süre çalıştığı belirtilmezken, iki hafta önce bir Çin vatandaşı daha CIA için casusluk yapmakla suçlanmıştı. Çin Güvenlik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, eğitim amacıyla İtalya'da bulunan Çin askeri yetkilisinin ABD yetkilileri tarafından ajan olarak işe alındığı ifade edilmişti.

Çin'den yurt dışındaki vatandaşlarına uyarı

Çin Milli Güvenlik Teşkilatı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, yurt dışındaki Çin vatandaşlarına konuyla ilgili uyarıda bulunuldu. Açıklamada, yurt dışında bulunan Çin vatandaşlarının bu gibi casusluk yaklaşımlarına karşı daha dikkatli olmaları gerektiği ve anlık kazanımların uzun vadede bireysel ve milli sorunlara yol açabileceği bildirildi. - PEKİN