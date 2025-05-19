Çin, Danimarka'nın Egemenliğini Destekliyor

Çin, Danimarka'nın Egemenliğini Destekliyor
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile yaptığı görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı ilhak etme isteğine karşı Danimarka'nın egemenliğini desteklediğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile Pekin'de yaptığı görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etmekle ilgili açıklamalarına karşı "Çin, Danimarka'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda tutumunu tamamen destekliyor" dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin'de Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile bir araya geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Wang, "Çin, Danimarka'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda tutumunu tamamen destekliyor. Aynı şekilde Danimarka'nın da Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğüne ilişkin meşru tutumunu desteklemeye devam etmesini umuyoruz" dedi.

Trump, Grönland'ı almak istiyor

Donald Trump, zengin doğal kaynaklara sahip Grönland'ı ilk kez 2019'daki başkanlık döneminde satın almak istediğini dile getirmişti. Yeniden ABD Başkanı seçilen Trump, Ocak ayından bu yana Grönland'ı topraklarına katmak istediğini ifade ediyor. Trump geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada da, Grönland'ı ilhak etmekle ilgili "kesinlikle gerçek görüşmeler yaptığını" belirtmiş, "Grönland'ı alacağız. Evet, yüzde yüz" ifadelerini kullanmıştı. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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