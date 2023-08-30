Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, İngiltere Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly ile Beijing'de bir araya geldi. Han, görüşmede Çin ile İngiltere'nin yarım yüzyılı aşkın süredir büyükelçilik seviyesinde diplomatik ilişkiler kurduğunu ve birçok alanda tatbiki işbirliği konusunda pozitif sonuçlar elde ettiğini söyledi.

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çarşamba günü İngiltere Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly ile Beijing'de bir araya geldi.

Han, görüşmede Çin ile İngiltere'nin yarım yüzyılı aşkın süredir büyükelçilik seviyesinde diplomatik ilişkiler kurduğunu ve birçok alanda tatbiki işbirliği konusunda pozitif sonuçlar elde ettiğini söyledi.

Han, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve dünyanın önde gelen ekonomilerinden olan iki ülkenin, mevcut uluslararası durumun yarattığı risk ve zorluklar karşısında karşılıklı saygı ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği ruhunu desteklemesi, birbirlerinin temel çıkarlarını ve başlıca endişelerini gözetmesi, uluslararası ve bölgesel konularda iletişimi sürdürmesi ve dünya barışına ve kalkınmasına birlikte katkıda bulunması gerektiğini belirtti.

"Ekonomik ve ticari işbirliği, Çin-İngiltere ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişiminin temelini oluşturuyor" diyen Han, iki hükümetin sağlam bir iş ortamı oluşturması ve tatbiki işbirliğine yönelik yeni büyüme noktalarını aktif şekilde araştırması gerektiğini vurguladı.

Çin'in küresel nüfuza sahip önemli bir ülke olduğunu ve uluslararası yönetişimde giderek daha önemli bir rol oynadığını kaydeden Cleverly ise İngiltere'nin, Çin'in dünya ekonomisine ve yoksulluğun azaltılmasına yaptığı önemli katkıyı takdir ettiği ifade etti.

Cleverly, İngiltere'nin Çin'le üst düzey etkileşimleri ve stratejik iletişimi güçlendirip uzlaşı inşa etmeye ve işbirliğini derinleştirmeye istekli olduğunu belirtti.