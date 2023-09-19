Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, BM Genel Kurulu'nda Guterres ve Blinken ile görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, BM Genel Kurulu'nda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ayrı ayrı görüştü. Han, görüşmelerde uluslararası ilişkilerin önemine vurgu yaparak, Çin'in barışın kurucusu ve uluslararası düzenin savunucusu olmaya devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Çin-ABD ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde gelişmesi için karşılıklı güven ve işbirliğinin önemine değindi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, BM Genel Kurulu'nun devam etmekte olan 78. oturumu sırasında Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Han, Guterres ile görüşmesinde, dünyanın bugün çeşitli istikrarsız ve belirsiz faktörlerin iç içe geçtiği, yüzyılda görülmemiş hızda değişimlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Uluslararası konjonktür karmaşık ve acımasız hale geldikçe, gerçek çok taraflılığa bağlı kalmak o denli zaruri ve dünyanın güçlü bir Birleşmiş Milletler'e ihtiyacı o kadar fazla olur" dedi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından önerilen insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşa etme vizyonunun, Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'nin Birleşmiş Milletler'in idealleri ve hedefleriyle son derece uyumlu olduğuna işaret eden Han, bunların uluslararası toplum tarafından geniş çapta kabul görüp aktif olarak desteklendiğini ifade etti.

Çin'in her zaman olduğu gibi dünyada barışın kurucusu, küresel kalkınmanın destekçisi ve uluslararası düzenin savunucusu olacağını vurgulayan Han, Birleşmiş Milletler'in uluslararası ilişkilerde merkezi bir rol oynamasına de destek vereceklerini belirtti.

Guterres ise Çin'e BM ülküsüne verdiği güçlü destek için teşekkür ederken Xi tarafından önerilen önemli inisiyatiflerden övgüyle bahsetti.

Han, Blinken ile görüşmesinde ise sağlıklı ve istikrarlı bir Çin-ABD ilişkisinin iki ülke ve dünya için iyi olacağını kaydetti.

Çin'in kalkınmasını, ABD için bir meydan okumadan çok fırsat, riskten çok kazanç olarak tanımlayan Han, iki tarafın birbirlerinin ilerlemesine katkıda bulunabileceğini ve ortak refaha ulaşabileceğini söyledi.

Çin'in ABD'ye yönelik politikasında tutarlı ve istikrarlı olduğunu belirten Han, Çin-ABD ilişkilerinde Xi tarafından ortaya konulan karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği ilkelerinin izlendiğini hatırlattı.

Han, ABD'nin, Endonezya'nın Bali adasında iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek üzere Çin ile birlikte çalışacağına yönelik umudunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çin-ABD ilişkilerini sağlıklı ve istikrarlı şekilde yeniden rayına sokmak ve her iki ülke ve dünyanın geri kalanına fayda sağlamak için iki tarafın anlayış ile karşılıklı güven ve fayda sağlayan işbirliğini geliştirmek üzere tatbiki adımlar atması, uygun koşullar yaratması ve daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Blinken ise ABD'nin Çin ile iletişimi güçlendirmeyi, farklılıkları gidermeyi ve işbirliğini ilerletmeyi istediğini belirtti.