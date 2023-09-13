Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı ile görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Birleşik Arap Emirlikleri Federal Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ile Beijing'de bir araya geldi. İki ülke lideri arasında varılan mutabakatın hayata geçirilmesi ve stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

BEİJİNG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng Çarşamba günü Beijing'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ile bir araya geldi.

Han, iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek, üst düzey temasları güçlendirmek, stratejik karşılıklı güveni artırmak, birbirini sağlam şekilde desteklemek, siyasi dostluğu güçlendirmek, tatbiki işbirliğini genişletmek, halklar arası etkileşim ve çok taraflı koordinasyonu güçlendirmek ve Çin-BAE kapsamlı stratejik ortaklığını sürekli olarak zenginleştirmek için BAE ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

BAE'yi BRICS'e üye olmasından dolayı tebrik eden Han, ülkesinin Çin modernleşmesini teşvik çerçevesinde BAE ile kalkınma fırsatlarını paylaşmaya, ayrıca karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmeye istekli olduğunu kaydetti.

Ghobash ise BAE'nin Çin ile kapsamlı stratejik ortaklığı güçlendirme yönündeki değişmez siyasi iradesini vurguladı. Yetkili, ülkesinin BRICS işbirliği mekanizmasına katılması yönündeki desteğinden dolayı Çin'e teşekkür etti.

Gelecek yılın iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 40. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Ghobash, BAE'nin ekonomi, ticaret, yatırım, yasama, halklar arası ve kültürel etkileşim alanlarında ikili işbirliğini geliştirmeye istekli olduğunu ifade etti.