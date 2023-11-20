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Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Arap ve İslam ülkeleri dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Beijing'de Arap ve İslam ülkeleri dışişleri bakanları heyetiyle bir araya geldi. Heyette Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan el-Suud başkanlık ederken Ürdün, Mısır, Filistin ve Endonezya dışişleri bakanları ile İslam İşbirliği Teşkilatı genel sekreteri de yer aldı.