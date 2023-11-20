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Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Arap ve İslam ülkeleri dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi

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Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Beijing'de Arap ve İslam ülkeleri dışişleri bakanları heyetiyle bir araya geldi. Heyette Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan el-Suud başkanlık ederken Ürdün, Mısır, Filistin ve Endonezya dışişleri bakanları ile İslam İşbirliği Teşkilatı genel sekreteri de yer aldı.

BEİJİNG, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin'in başkenti Beijing'de Arap ve İslam ülkeleri dışişleri bakanları heyetiyle bir araya geldi. Heyete Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan el-Suud başkanlık ederken Ürdün, Mısır, Filistin ve Endonezya dışişleri bakanları ile İslam İşbirliği Teşkilatı genel sekreteri de heyette yer aldı, 20 Kasım 2023. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Politika

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