Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Beijing'de bir araya geldi. Han, Çin ve AB arasında temel çıkar çatışmaları olmadığını ve işbirliği içinde olduklarını belirtti. Borrell ise Çin'in modernleşme hamlesinin tüm dünyaya fayda sağlayacağını ifade etti.

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng Cuma günü Beijing'de Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Çin ve AB arasında temel çıkar çatışmaları ya da jeopolitik çelişkiler bulunmadığını kaydeden Han, iki tarafın farklılıklardan çok fikir birliği ve rekabetten çok işbirliği içinde olduğunu söyledi.

Bu yılın Çin-AB kapsamlı stratejik ortaklığının kuruluşunun 20. yıldönümü olduğunu belirten cumhurbaşkanı yardımcısı, iki tarafın ekonomi, ticaret, bilim ve teknoloji, kültür ve iklim değişikliğiyle başa çıkma konularındaki tatbiki işbirliğinin verimli sonuçlar ürettiğini söyledi. Han, bu işbirliğinin gelişimi için büyük bir potansiyel var olduğunu da sözlerine ekledi.

Han, "Çin, AB ile her seviyedeki üst düzey diyalog ve etkileşimi güçlendirmeye, ortak ilgi alanlarına giren konularda samimi ve derinlemesine iletişim kurmaya, karşılıklı anlayış ve güveni daha da arttırmaya ve Çin-AB ilişkilerinin sürdürülebilir, sağlam ve istikrarlı gelişimini teşvik etmeye hazır" dedi.

Çin'in büyük bir ülke olduğunu ve önemli bir rol oynayacağını kaydeden Borrell, Çin'in modernleşme hamlesinde elde ettiği başarıların sadece Çin halkına değil tüm dünyaya fayda sağlayacağını söyledi.

Borrell, ziyaretinin AB-Çin ilişkilerini daha da güçlendirmesini ve bu yılın sonunda yapılacak AB-Çin liderler toplantısının başarıyla gerçekleştirilmesine katkıda bulunmasını umduğunu ifade etti.