Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü Adalet Bakanları Toplantısı'na tebrik mesajı gönderdi

BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü Shanghai'da başlayan Shanghai İşbirliği Örgütü Adalet Bakanları Toplantısı'nın 10. oturumuna tebrik mesajı gönderdi.

Xi mesajında, 2013 yılında Shanghai İşbirliği Örgütü Adalet Bakanları Toplantısı mekanizmasının başlatılmasından bu yana, örgüte üye ülkelerin hukukun üstünlüğü ilkesini aralıksız çabalarla ileri taşıdığını, adalet alanında hükümetler arası etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi ilerlettiğini ve yasal hizmetler konusunda sürekli olarak tatbiki işbirliği yaptığını belirtti.

Cumhurbaşkanı ayrıca üye ülkelerin, Birleşmiş Milletler'in merkezde yer aldığı uluslararası sistem ve uluslararası hukukla desteklenen uluslararası düzenin korunmasında da önemli rol oynadıklarını ifade etti.

Xi, ülkesinin temelleri sağlamlaştırılması, istikrarlı beklentilerin sağlanması ve uzun vadeli faydaların sunulması konusunda hukukun üstünlüğü ilkesinin rolüne büyük önem verdiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı, Çin'in diğer Shanghai İşbirliği Örgütü ülkeleriyle hukuk ve yargı idaresi alanlarında etkileşim ve işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Xi ayrıca, Çin'in hukukun üstünlüğü temelinde yüksek kaliteli ekonomik kalkınmayı teşvik etmek, bölgesel barış ve istikrarı korumak ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını ilerletmek için Shanghai İşbirliği Örgütü'ne üye diğer ülkelerle birlikte çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Çin Adalet Bakanlığı toplantıya ev sahipliği yaptı.