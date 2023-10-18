Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu için Beijing'de buluştu. Xi, Putin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne desteğini vurguladı ve Çin-Rusya işbirliğinin önemini belirtti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu için Beijing'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çarşamba günü bir araya geldi.

Xi, Putin'in foruma üst üste üç kez katılarak Rusya'nın Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne desteğini ortaya koyduğunu belirtti.

Çin'in uluslararası Kuşak ve Yol işbirliğini sürdürürken Rusya'yı önemli bir ortak olarak gördüğünü ifade eden Xi, Çin-Rusya doğu rotası doğalgaz boru hattı gibi büyük altyapı projelerinin hayata geçirilmesinin her iki ülke halkına somut faydalar sağladığını söyledi.

Xi, daha yüksek düzeyli ve yakın bölgesel işbirliği geliştirilebilmesi amacıyla, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Avrasya Ekonomik Birliği ile uyumlu hale getirilmesi için Rusya ve Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye diğer ülkelerle çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı, Çin-Moğolistan-Rusya doğalgaz boru hattı projesinde mümkün olan en kısa sürede kayda değer ilerleme kaydedilmesini umduğunu belirtti.

Xi, Çin-Rusya ilişkilerinin kalıcı iyi komşuluk, kapsamlı stratejik koordinasyon ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliği temelinde geliştirilmesinin geçici bir menfaat meselesi değil, uzun vadeli bir politika olduğunu belirtti.

Rus halkını, ulusal yeniden canlanma yolunu bağımsız şekilde takip etme ve ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını koruma yönünde desteklediklerini söyleyen Xi, iki tarafı da Çin ile Rusya arasındaki tatbiki işbirliğinin yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmeye ve yeni gelişen stratejik sektörlerde aktif işbirliği aramaya çağırdı.