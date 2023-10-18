Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in Kuşak ve Yol işbirliğinin yüksek kaliteli kalkınmasında yeni bir aşamaya geçmek için ilgili tüm taraflarla beraber çalışacağını ve tüm ülkelerin modernizasyon yolunda durmaksızın çaba göstereceğini belirtti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuşak ve Yol İşbirliği için yeni bir aşamaya geçmek istiyor

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in Kuşak ve Yol işbirliğinin yüksek kaliteli kalkınmasında yeni bir aşamaya geçmek için ilgili tüm taraflarla beraber çalışacağını ve tüm ülkelerin modernizasyon yolunda durmaksızın çaba göstereceğini belirtti.

Xi, barışçıl kalkınmayı ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini geliştirmek ve herkese refah getirmek için küresel modernleşme yolunun izlenmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, ülkesinin Çin modernizasyonu yolunu takip ederek daha güçlü bir ülke haline gelmeye ve Çin ulusunu her alanda yeniden canlandırmaya çalıştığını ifade etti.

Çin, "İzlediğimiz modernizasyon yolu sadece Çin için değil, ortak çabalarımız sayesinde tüm gelişmekte olan ülkeler için" dedi.