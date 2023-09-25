Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Küresel Sürdürülebilir Ulaşım Forumu'na Mesaj Gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Küresel Sürdürülebilir Ulaşım Forumu'na bir kutlama mesajı göndererek, sürdürülebilir bir ulaşım sisteminin önemine vurgu yaptı ve Çin'in ulaştırma alanındaki gücünü arttırmaya devam edeceğini belirtti.

BEİJİNG, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Pazartesi günü Küresel Sürdürülebilir Ulaşım Forumu'na bir kutlama mesajı gönderdi.

Xi mesajında, güvenli, kullanışlı, verimli, yeşil, ekonomik, kapsayıcı ve dirençli sürdürülebilir bir ulaşım sistemi kurmanın, yüksek kaliteli ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemek, ayrıca yolcular için keyifli seyahat ve malların sorunsuz taşınması vizyonunu gerçekleştirmek için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Çin'in ulaştırma alanındaki gücünü arttırmaya hız verdiğine işaret eden Xi, ülkedeki kalkınmanın dünyaya yeni fırsatlar sunarak küresel ulaştırma alanındaki işbirliğini geliştirmeye devam edeceğini ifade etti.

Xi, kapsamlı istişare, ortak katkı ve müşterek fayda ilkeleri doğrultusunda Çin'in, dünya genelindeki insanların sürdürülebilir ulaşımın faydalarından daha iyi yararlanabilmeleri için diğer ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin uygulanmasına, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin hayata geçirilmesine ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplumun inşasına katkı sözü verdi.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından "Sürdürülebilir Ulaşım: Küresel Kalkınmayı Desteklemek için Birlikte Çalışmak" temasıyla düzenlenen forum, Pazartesi günü Beijing'de başladı.