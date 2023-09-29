Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in eşi Peng Liyuan, UNESCO ile buluştu

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in eşi ve aynı zamanda UNESCO'nun özel elçisi Peng Liyuan, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ile bir araya geldi. İkili, UNESCO 2023 Kız Çocukları ve Kadınların Eğitimi Ödülü törenine katıldı.

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in eşi ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) kız çocukları ve kadınların eğitiminin ilerletilmesinden sorumlu özel elçisi Peng Liyuan, Çin'in başkenti Beijing'de UNESCO 2023 Kız Çocukları ve Kadınların Eğitimi Ödülü'nün verileceği tören öncesinde UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ile bir araya geldi, 28 Eylül 2023.

Peng Liyuan ve Audrey Azoulay, Perşembe günü düzenlenen ödül törenine katılarak birer konuşma yaptı. (Fotoğraf: Ding Lin/Xinhua)