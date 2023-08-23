Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in hegemonyacılık yapmadığını ve büyük güç rekabetine girmek istemediğini vurguladı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in tarihin doğru tarafında durduğunu ve haklı bir davanın herkesin iyiliği için sürdürülmesi gerektiğine inandığını söyledi. Xi, Çin'in gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını savunduğunu ve küresel ilişkilerde temsilini artırmak için çalıştığını belirtti.

JOHANNESBURG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ne Çin'in DNA'sında hegemonyacılık diye bir şey bulunduğunu ne de Çin'in büyük güç rekabetine girmek istediğini vurgulayarak Çin'in tarihin doğru tarafında sağlam şekilde durduğunu ve haklı bir davanın herkesin iyiliği için sürdürülmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Xi'nin söz konusu ifadeleri, Salı günü Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao'nun 2023 BRICS İş Forumu'nda okuduğu konuşmasında yer aldı.

Gelişmekte olan bir ülke ve Küresel Güney'in üyesi olarak Çin'in, diğer gelişmekte olan ülkelerle aynı havayı soluduğunu ve onlarla ortak bir gelecek peşinde koştuğunu kaydeden Xi, Çin'in gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını kararlı şekilde savunduğunu ve yükselen pazar ve gelişmekte olan ülkelerin küresel ilişkilerde temsilini artırmak ve sesini duyurmak için çalıştığını belirtti.