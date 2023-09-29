Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in 74. kuruluş yıldönümünde konuşma yaptı

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı da olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Çin Halk Cumhuriyeti'nin 74. kuruluş yıldönümünü kutlamak amacıyla düzenlenen büyük resepsiyonda konuşma yaptı, 28 Eylül 2023. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)