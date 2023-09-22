Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çiftçi Hasat Festivali öncesinde çiftçilere kutlama dileklerini iletti

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 6. Çin Çiftçi Hasat Festivali öncesinde ÇKP Merkez Komitesi adına çiftçilere ve tarımsal ve kırsal alanlarda çalışanlara kutlama dileklerini ve içten saygılarını sundu. Xi, güçlü bir tarımın inşası ile yaşanabilir ve çalışılabilir, güzel ve uyumlu bir kırsal bölge inşası hedefine bağlılığın önemini vurguladı.

BEİJİNG, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 6. Çin Çiftçi Hasat Festivali öncesinde Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi adına çiftçilere ve tarımsal ve kırsal alanlarda çalışanlara kutlama dileklerini ve içten saygılarını sundu.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı da olan Xi, güçlü bir tarımın inşası ile yaşanabilir ve çalışılabilir, güzel ve uyumlu bir kırsal bölge inşası hedefine bağlılığın önemli vurguladı.