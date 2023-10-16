Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 3. Kuşak ve Yol Forumu'nun açılış töreninde konuşacak

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de düzenlenecek olan 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nun açılış töreninde bir konuşma yapacak. Konuşma, Çin Medya Grubu ve Xinhuanet tarafından canlı yayınlanacak.

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü Beijing'de 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nun açılış törenine katılarak bir açılış konuşması yapacak.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi'nin konuşması, Çin Medya Grubu ve Xinhuanet tarafından canlı yayımlanacak.