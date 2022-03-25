Çin Cumhurbaşkanı Xi, Güney Kore'nin Yeni Seçilen Cumhurbaşkanı ile Telefonda Görüştü

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) — Çin ve Güney Kore'nin hiçbir zaman bozulmayacak kalıcı yakınlığa sahip iki komşu olmanın yanı sıra ayrılmaz ortaklar olduğunu kaydeden Xi, Çin'in her zaman Güney Kore ile ilişkilerine büyük önem verdiğini sözlerine ekledi. Xi, her iki tarafın ortak gayretleriyle ikili ilişkilerin hızla ve çok yönlü olarak geliştiğini ve iki ülkenin stratejik ortak haline geldiğini söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı, yaşanan gerçeklerin Çin-Güney Kore ilişkilerinin gelişiminin iki ülkenin ve halklarının temel çıkarlarına uygun olmanın yanı sıra bölgesel barış ve kalkınmayı teşvik ettiğini kanıtladığını sözlerine ekledi.

Bu yılın ikili diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümü olduğunu kaydeden Xi, iki tarafın bunu karşılıklı saygıyı sürdürmek, siyasi açıdan karşılıklı güveni güçlendirmek, halklar arası dostluğu geliştirmek ve Çin-Güney Kore ilişkilerinin istikrarlı ve uzun vadeli gelişimini ileri taşımak için bir fırsat olarak görmesi gerektiğini söyledi.

Xi, şu anda uluslararası toplumun birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu vurgularken Çin ile Güney Kore'nin bölgesel barışı koruma ve dünya refahını geliştirme konusunda sorumluluk taşıdığını söyledi. Xi, Çin tarafının, uluslararası ve bölgesel işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ve sorunsuz işleyişini sağlamak için aktif çaba göstermek üzere Güney Kore ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı ayrıca, BM merkezli uluslararası sistemin ve uluslararası hukuka dayalı bir uluslararası düzenin korunması ve daha adil ve rasyonel bir küresel yönetişim sisteminin kurulmasının teşvik edilmesi çağrısında bulundu. Yoon ise, Çin'i, "iki oturumun" başarılı bir şekilde toplanmasından ve ülkenin Cumhurbaşkanı Xi'nin önderliğinde elde ettiği büyük kalkınma başarılarından dolayı kutladı.

Güney Kore ve Çin'in uzun bir dostça alışveriş geçmişine sahip olduğunu belirten Yoon, ikili diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 30 yılda iki ülkenin çeşitli alanlarda ikili işbirliğinde büyük başarılar elde ettiğini ve iki ülke halklarına somut yararlar sağladığını kaydetti.

Yoon, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin ülkelerin kendi kalkınmalarının gerçekleşmesine de yardımcı olduğunu, halklarına fayda sağladığını ve ayrıca Kuzeydoğu Asya'da bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunacağını sözlerine ekledi. Yoon, Güney Kore'nin karşılıklı güveni artırmak, halklar arası dostluğu teşvik etmek ve ikili ilişkileri daha yüksek bir seviyeye taşımak için Çin ile yakın üst düzey alışverişleri sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.

Xinhua / Politika