Çin: "Çin'in içişlerine müdahale edecek herhangi bir plan, güçlü bir tepki ile karşılaşacaktır"

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Tayvan'ın Çin'e ait olduğunu öne sürerek, "Çin'in içişlerine müdahale edecek herhangi bir plan, güçlü bir tepki ile karşılaşacaktır" dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Tayvan'ın Çin'e ait olduğunu öne sürerek, "Çin'in içişlerine müdahale edecek herhangi bir plan, güçlü bir tepki ile karşılaşacaktır" dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, küresel sorunlara ilişkin açıklamalarda bulunurken, net bir şekilde Tayvan'ın Çin'e ait olduğunu ifade etti. Küresel meselelerin dayanışma içinde ve barışla çözülebileceğini söyleyen Yi, Çin'in içişlerine karışılmasına karşı çıktığını dile getirdi. Yi yaptığı konuşmada, "Eski zamanlardan beri Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğü her zaman devam etti. Anakara ve Tayvan'ın tek bir Çin'e ait olduğu gerçeği ise asla değişmedi. 70 yıl önce yayınlanan Kahire Bildirgesi'nde, Japonya'nın Çin'den aldığı Tayvan dahil tüm toprakların ve güçlü adaların Çin'e geri verileceği açıkça belirtilmişti" dedi.

Yi, "ABD'nin ve diğer birkaç ülkenin Tayvan koltuğunu korumak için öne sürdüğü sözde ikili temsil önerisi, herkes için bir kağıt parçasından başka bir şey olmadı. Tek Çin ilkesi, Çin ile diplomatik ilişkilere girerken uluslararası ilişkilerin temel bir normu ve uluslararası toplumun fikir birliği haline geldi. Çinliler sadece Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumakla kalmıyor, aynı zamanda Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı da gerçekten koruyor. Çin barışçıl yeniden birleşme için çalışmaya en büyük samimiyet ve çabalarıyla devam edecektir. Tayvan'ın ayrılıkçı faaliyetlerine en kesin kararlılıkla karşıyız. Çin'in İçişleri'ne müdahale edecek herhangi bir plan, tüm Çinlilerin güçlü muhalefetini karşılamaya ve Çin'in yeniden birleşmesini engellemeye yönelik herhangi bir hareket, tarihin gölgesinde ezilmeye mahkumdur" dedi.

"FARKLILIKLARI BARIŞÇIL YOLLARLA ELE ALMALIYIZ"

BM Genel Kurulu'nda konuşan Çin Dışişleri Bakanı Yi, dünyanın zorluklarla dolu bir dönemde olduğunu söyleyerek, değişimlerin hızlandığı bir yüzyılda aynı zamanda umutların da olduğunu belirtti. Yi, "Dünya çok kutupluluğa doğru ilerlemeye devam ediyor, ekonomik küreselleşme derinleşiyor. Kültürel açıdan çeşitlilik gösteren ülkeler her zamankinden daha fazla birbirine bağlı hale geliyor. Barış ve kalkınma, zamanımızın temel eğilimi olmaya devam ediyor." dedi. Yi, "insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek için öncelikle barışı savunmalı ve savaşa karşı çıkmalıyız. Barış geleceğimiz için çok önemlidir ve tüm ülkelerin ortak güvenliğinin temelini oluşturur. Farklılıkları barışçıl yollarla ele almalı ve anlaşmazlıkları diyalog ve istişare yoluyla çözmeliyiz." dedi.

"KALKINMAYI ULUSLARARASI GÜNDEME TAŞIMALIYIZ"

Yi yaptığı konuşmada, "Kalkınmayı sürdürmeli ve yoksulluğu ortadan kaldırmalıyız. Kalkınmayı uluslararası gündemin merkezine yerleştirmeliyiz. Küresel kalkınma için yeni itici güçleri teşvik etmeli, bir Küresel Kalkınma Ortaklığı oluşturmalı ve her ülkeden insanların kalkınmanın meyvelerinden daha adil bir şekilde yararlandığını görmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"AÇIK DÜNYA EKONOMİSİ İÇİN ÇALIŞMALIYIZ"

Açık dünya ekonomisini savunan Çin Dışişleri Bakanı Yi, "Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Xi, açıklığın insan refahı ve ilerlemesinin kesin yolu olduğuna dikkat çekti. Açıklık ve kapsayıcılık ilkelerine sadık kalmalıyız. Çok taraflı ticaret sistemini desteklemeli ve açık bir dünya ekonomisi için çalışmalıyız" dedi.

"DAYANIŞMA GÜÇLENDİRİLMELİ"

Yi, küresel işbirliğinin sorunları çözmede büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Yi, "Bir dizi küresel zorlukla karşı karşıya kalırken işbirliğine başvurmalıyız. En büyük gücümüz dayanışmadır. En iyi stratejimiz birbirimize bağlı kalmaktır ve ilerlemenin tek yolu bir kazan-kazan işbirliğidir. Ülkelerin, eşitlik ve saygı temelinde karşılıklı anlayışı artırmaları gereken farklılıkları ve sorunları olması doğaldır. Diyalog, istişare ve kazan-kazan işbirliğine girmeliyiz. Grup siyasetine birlikte karşı çıkmalı ve çatışmayı engellemeliyiz. Dayanışmayı güçlendirmeli ve bölünmeye karşı çıkmalıyız" dedi.

"KÜRESEL BARIŞI DESTEKLİYORUZ"

Dünyada eşitliğin sağlaması için zorbalığa karşı çıkılması gerektiğini savunan Yi, "Başlıca uluslararası meseleler, tüm ülkeler tarafından ve tüm ülkelerin birlikte oluşturduğu uluslararası kurallar tarafından ele alınmalıdır. Hiçbir ülke diğerlerinin üzerinde zorbalık etme gücünü kötüye kullanmamalıdır. Çok taraflılığı savunmalı ve uygulamalıyız. Haklar, kurallar ve fırsatlar açısından tüm ülkelerin eşitliğini desteklemeli ve karşılıklı saygı, eşitlik ve adalet ile tekerlek yeniden birleştirme arasında yeni bir tür uluslararası ilişkiler kurmalıyız" dedi.

Yi, Çin'in BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ve dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesi olarak diğer ülkelerle dayanışma ve işbirliğine kararlı olduğunu söyledi. Yi, "Çin, zamanın trendini takip edecek ve küresel çoğunluğun ortak çıkarlarını izleyecektir. Çin, küresel barışı inşa etmekle meşgul. Uluslararası barışı aktif olarak destekliyoruz" dedi. Yi, Çin'in küresel krizlere karşı adil ve pragmatik olan müzakereler yoluyla barışı teşvik etme yaklaşımına dikkat çekti. Yi, "Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yardımcı olacak tüm çabaları desteklemeye çalışarak, sorunlarının temel nedenlerini ele almayı amaçlıyoruz. Acil öncelik, barış işaretlerini kolaylaştırmaktır. Çözüm, tüm tarafların meşru güvenlik kaygılarını ele almak ve tüm tarafların meşru hak ve çıkarlarını korumaya davet etmek için dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir güvenlik mimarisi oluşturmaktır." dedi. Yi, Çin'in küresel meselelere karşı barış ve kalkınma yolunu seçtiğini ifade ederek bunun bir parçasının da işbirliği olduğunu öne sürdü. Yi, "Çin, barışı korumak için diğer ülkelerle birlikte çalışacak ve kalkınma, dayanışma ve ilerlemeyi artırma sorumluluğunu omuzlayacaktır" ifadelerini kullandı.

(Aylin Albayrak - İHA)