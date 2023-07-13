Çin Büyükelçisi, ABD'nin Çin ile askeri ilişkileri eski haline getirmesi gerektiğini söyledi

Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ely Ratner'e yaptığı görüşmede, Çin ile ABD arasındaki askeri ilişkilerin eski haline getirilmesi gerektiğini belirtti. Xie, Çin ve ABD'nin sağlam ve istikrarlı bir ilişki sürdürmenin karşılıklı çıkarlarına uygun olduğunu vurguladı.

WASHINGTON, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng, Washington'ın Çin ile ABD arasındaki askeri ilişkileri eski haline getirmek üzere çalışması gerektiğini söyledi.

Xie, söz konusu talebi, Çarşamba günü davet üzerine bir araya geldiği ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ely Ratner'e iletti.

Sağlam ve istikrarlı bir ilişki sürdürmenin Çin ve ABD'nin karşılıklı çıkarlarına uygun olduğunu kaydeden Xie, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerdiği karşılıklı saygı, barış içinde birlikte yaşama ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği ilkelerinin, yeni dönemde Çin ve ABD'nin birbirleriyle geçinmeleri açısından temel önemde olduğunu belirtti.

Ratner'a Çin'in iki ülke ve ordu arasındaki ilişkiler konusundaki duruşunu anlatan büyükelçi, ABD'den farklılıkları somut eylemler yoluyla yönetmesini istedi. Xie, ABD'nin Taiwan sorunu gibi önemli ve hassas konuları Çin'le ABD arasındaki üç ortak bildiride yer alan ilkeler çerçevesinde ihtiyatla ele alması, ayrıca devletler ve ordular arası ilişkileri aşamalı şekilde rayına oturtmak üzere Çin'le çalışması gerektiğini dile getirdi.

İki taraf ayrıca, ortak ilgi alanlarına giren konularda görüş alışverişinde bulundu.