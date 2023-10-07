Çin Büyükelçisi, ABD'deki Çin uzmanlarına çağrıda bulundu

WASHİNGTON, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng, ABD'deki Çin uzmanlarına Çin-ABD ilişkilerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine katkı verme çağrısında bulundu.

Cuma günü büyükelçilikten yapılan basın açıklamasına göre Xie söz konusu çağrıyı, Çarşamba günü Peking Üniversitesi Uluslararası ve Stratejik Araştırmacılar Enstitüsü (IISS) ve Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS) başkanlığında büyükelçiliği ziyaret eden yaklaşık 30 Çinli ve Amerikalı akademisyenden oluşan heyetle olan toplantısında yaptı.

Toplantıda Xie, IISS ve CSIS'in Çin ile ABD arasındaki karşılıklı akademik etkileşimlerin yeniden başlamasına yönelik olumlu çabalarından övgüyle bahsetti.

Büyükelçi, iki ülkenin düşünce kuruluşları ve akademisyenleri arasındaki etkileşimlerin her zaman karşılıklı anlayışın teşvik edilmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi. Büyükelçi, Çin ve ABD'nin yeni dönemde birbirileriyle geçinmeleri için doğru yolun bulunmasında bu kuruluş ve akademisyenlerin katılım ve erdemlerinin vazgeçilmez önemde olduğunu söyledi.

Büyükelçi, ABD'deki daha fazla Çin uzmanının, Çin tarihi ve kültürüne yönelik araştırmalarını derinleştirmesi, Çin'in barışçıl kalkınma yolunun temel mantığını anlaması, Çin-ABD ilişkilerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunması umudunu dile getirdi.