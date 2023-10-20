Çin Büyükelçiliği, İngiliz istihbarat teşkilatının açıklamalarını reddetti

Çin Büyükelçiliği, İngiltere'deki Çin ile ilgili mesnetsiz açıklamaları reddetti ve kınadı.

LONDRA, 20 Ekim (Xinhua) -- İngiltere'deki Çin Büyükelçiliği Çarşamba günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, İngiliz istihbarat teşkilatı MI5'in başkanının Çin ile ilgili mesnetsiz açıklamalarını kesinlikle reddettiklerini ve şiddetle kınadıklarını belirtti.

Büyükelçilik sözcüsü, MI5 Genel Direktörü Ken McCallum tarafından ortaya atılan, Çin'in bilimsel araştırmaları ve diğer hassas bilgileri çalmak için İngiltere'ye karşı "devasa çapta" casusluk faaliyetleri yürüttüğü iddiasına yanıt verdi. Sözcü, "İngiliz yetkili tarafından yapılan söz konusu açıklamalar hayal ürününden ibaret. Çin bu iddiaları kesinlikle reddediyor ve şiddetle kınıyor" dedi.

Çin'in önde gelen bir fikri mülkiyet üreticisi olduğunu ve fikri mülkiyetin korunmasına sadık olduğunu kaydeden sözcü, ülkesinin inovasyon alanında kayda değer başarılar elde ederek, 2022 yılında Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün Küresel İnovasyon Endeksi'nde 11. sırada yer aldığını hatırlattı.

Sözcü, Çin ile İngiltere arasındaki bilimsel ve teknolojik etkileşim ve işbirliğinin güçlendirilmesinin her iki tarafın da müşterek çıkarına olduğunu vurguladı.

Sözcü, "İngiliz yetkilinin ulusal güvenlik adı altında sözde 'Çinli casuslar' meselesini uydurup abartması, Çin ile İngiltere arasındaki işbirliği atmosferini baltalamaktan ve kendi ayağına kurşun sıkmaktan başka işe yaramaz" dedi.

Sözcü, "İngiliz yetkiliyi modası geçmiş Soğuk Savaş zihniyetini ve sıfır kazançlı yaklaşımı terk etmeye, Çin'e karşı asılsız suçlamalarda bulunmayı bırakmaya ve tersini yapmaktansa Çin ile İngiltere arasında karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine yardımcı olacak işler yapmaya çağırıyoruz" diye konuştu.