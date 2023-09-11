Çin Büyükelçiliği, Çin karşıtı siyasi manipülasyonlara son verme çağrısı yaptı

Çin'in İngiltere Büyükelçiliği, İngiliz medyasında yer alan ve iki İngiliz vatandaşının Çin'e istihbarat sağlama şüphesiyle tutuklandığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaparak, Çin karşıtı siyasi manipülasyonlara son verme çağrısı yaptı.

LONDRA, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin'in İngiltere Büyükelçiliği, ülkedeki ilgili taraflara Çin karşıtı siyasi manipülasyonlara son verme çağrısı yaptı.

Büyükelçilik sözcüsü Pazar günü yaptığı açıklamada, İngiliz medyasında yer alan ve iki İngiliz vatandaşının Çin'e istihbarat sağlama şüphesiyle tutuklandığı yönündeki haberlerle ilgili soruya yanıt verdi. Sözcü, "Çin'in 'İngiliz istihbaratından çaldığından' şüphelenildiği iddiası tamamen uydurmadır ve kötü niyetli bir iftiradan ibarettir" dedi.

Sözcü, "Buna şiddetle karşı çıkıyor ve İngiltere'deki ilgili tarafları Çin karşıtı siyasi manipülasyonu durdurmaya ve kendi sahneledikleri bu tür siyasi komedilere son vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.