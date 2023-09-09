Çin BM'ye Ukrayna krizinin çözümü için uluslararası çaba çağrısı yaptı

Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, Ukrayna krizinin çözümü için uluslararası düzeyde çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti. Geng, BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkesi sağlaması ve barışı tesis etmesi gerektiğini vurguladı.

Geng, "Ukrayna krizinin karmaşık nedenleri var ve kolay bir çözümü bulunmuyor. Krizin çözümü için tüm tarafların birbiriyle uyumlu çaba içinde olması gerekiyor" dedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, Ukrayna krizinin çözümü için barışın sağlanmasına yönelik uluslararası düzeyde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Geng, Cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki krizin devam etmesiyle bölgedeki yüksek gerilimin sürdüğünü ve krizin yayılma etkilerinin hızla artığını belirtti. Daimi Temsilci Yardımcısı, BM Güvenlik Konseyi'nin daha büyük bir sorumluluk ve aciliyet duygusuyla çalışarak en kısa sürede ateşkesi sağlaması ve barışı tesis etmesi gerektiğini vurguladı.

Güvenlik Konseyi'ne hitap eden Geng, "Çeşitli barış girişimlerinin uygulanmasını desteklemek ve uluslararası kolektif güvenlik mekanizmasının temel rolünden yararlanmak üzere BM Antlaşması'nın sağladığı arabuluculuk araçlarının en iyi şekilde kullanılmasına öncelik verilmeli" ifadelerini kullandı.

Geng, "Ukrayna krizinin karmaşık nedenleri var ve kolay bir çözümü bulunmuyor. Krizin çözümü için tüm tarafların birbiriyle uyumlu çaba içinde olması gerekiyor. Ne kadar zorlu olursa olsun, siyasi çözüm kapısı kapatılamaz, ateşkes ve barış görüşmelerini teşvik etme çabaları duramaz ve diplomatik müzakere süreci durdurulamaz" diye konuştu.

Geng, Çin'in Ukrayna sorununa ilişkin tutumunun tutarlı ve net olduğunu belirtti. Daimi Temsilci Yardımcısı, Çin'in her zaman tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasını, BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine bağlı kalınmasını, tüm tarafların meşru güvenlik kaygılarının ciddiye alınmasını ve krizin barışçıl yollarla çözülmesine olanak sağlayan tüm çabaların desteklenmesi gerektiğini savunduğunu dile getirdi.

Çin'in tüm taraflarla diyalog ve iletişimi güçlendirmeye hazır olduğunu söyleyen Geng, Ukrayna krizinin siyasi çözümünü destekleyecek yapıcı çaba göstermeye devam edeceklerini belirtti.