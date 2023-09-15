Çin BM'ye Taiwan'ın sözde katılım taleplerine karşı çıktı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun, tek Çin ilkesinin ihlal edilmemesi gerektiğini belirterek, Taiwan yetkililerinin Birleşmiş Milletler'e (BM) sözde katılım ve BM Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararının yeniden yorumlanması hakkındaki son taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Taiwanlı yetkililerin bazı dış güçlerle işbirliği yaparak son dönemde Taiwan'ın BM'ye sözde katılımı için tekrar ortalığı karıştırıp, BM Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararının yeniden yorumlanmasını istediklerini hatırlatan Zhang, durumu "Taiwan'ın bağımsızlığından yana olan ayrılıkçı güçler ve bazı Çin karşıtı güçler tarafından BM Genel Kurulu'nun 78. oturumunun açılışında sahnelenen bir siyasi komedi daha" diye niteledi.

Zhang Perşembe günü yaptığı açıklamada, Taiwan'ın BM'ye sözde katılımının tamamen yanlış bir söylem olduğunu belirtti.

Temsilci, "İlk olarak, dünyada tek bir Çin var ve Taiwan, Çin'in ayrılmaz bir parçasıdır. Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti, Çin'in tek meşru hükümetidir. Birleşmiş Milletler ise egemen devletlerden oluşan hükümetler arası bir örgüttür. Çin'in bir eyaleti olan Taiwan'ın Birleşmiş Milletler'e ve ilgili kurumlarına katılmaya yönelik hiçbir dayanağı, gerekçesi ya da hakkı bulunmamaktadır" dedi.

Zhang, "İkinci olarak, Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti tek Çin ilkesine bağlı kalmak suretiyle daha önce Taiwan bölgesinin Dünya Sağlık Asamblesi ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Asamblesi'ne katılımı için uygun düzenlemeleri yapmıştı. Ancak Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkilileri inatla "Taiwan'ın bağımsızlığı" için baskı yapıp, 1992 Konsensüsünü kabul etmeyi reddederek bu tür düzenlemeler için siyasi zemini ortadan kaldırdı. Sorumluluk tamamen DPP yetkililerine aittir" şeklinde konuştu.

BM Temsilcisi, "Üçüncü olarak, tek Çin ilkesi uluslararası toplumun üzerinde anlaştığı bir konsensüs olup uluslararası ilişkilerin temel normlarıyla tutarlıdır. Halihazırda dünya genelinde 182 ülke, tek Çin ilkesi temelinde Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkiler kurmuş durumda. DPP yetkilileri ve bazı dış güçler ise Taiwan'ın Birleşmiş Milletler'e sözde katılımı için yaygara kopararak "tek Çin, tek Taiwan" yahut "iki Çin" politikası yaratmaya çalışıyor. Bu, uluslararası ilişkilerin temel normlarının açık ihlalidir" dedi.

Zhang, "BM Genel Kurulu'nun 1971 yılında kabul ettiği 2758 sayılı karar, Çin'in BM'deki temsiline ilişkin soruna temel bir çözüm getirdi. Karar, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin temsilcilerini, Çin'in Birleşmiş Milletler nezdindeki tek meşru temsilcisi olarak tanıyor. Karar, böylece Taiwan yetkililerin 'temsilcilerini' hukuksuz şekilde işgal ettikleri yerden ihraç etti. O zamandan bu yana BM'nin bu konudaki tutumu son derece net ve tutarlı olmuştur. BM, tek Çin ilkesine her zaman bağlı kalmış ve 2758 sayılı karara her zaman uymuştur" dedi.

DPP yetkilileri ile bazı dış güçlere seslenen Zhang, "BM Genel Kurulunun 2758 sayılı kararı yanlış yorumlanmamalı, tek Çin ilkesi ihlal edilmemelidir" ifadesini kullandı.

Zhang, "Barışçıl yeniden birleşme ve Tek Ülke, İki Sistem temel ilkelerine bağlı kalmaya, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin barışçıl gelişimi için çalışmaya ve 'Taiwan'ın bağımsızlığına' yönelik hamleleri ve dış müdahaleleri kararlılıkla engellemeye devam edeceğiz" diye konuştu.