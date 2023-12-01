Çin BM ve Viyana'daki kuruluşları eleştirdi

Çin'in BM ve Viyana'daki diğer uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Li Song, tek taraflı baskıcı önlemleri, küresel yönetişimi ve uluslararası sosyoekonomik kalkınma işbirliğini ciddi şekilde engellemesi açısından eleştirdi.

VİYANA, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) ve Viyana'daki diğer uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Li Song, tek taraflı baskıcı önlemleri, küresel yönetişimi ve uluslararası sosyoekonomik kalkınma işbirliğini ciddi şekilde engellemesi açısından eleştirdi.

Perşembe günü Viyana'da düzenlenen "Tek taraflı baskıcı önlemler ve sosyoekonomik kalkınma üzerindeki olumsuz etkileri" başlıklı seminerde konuşan Li, "Tek taraflı baskıcı önlemler, çok taraflılığın ve gelişmekte olan ülkelerin düşmanıdır" dedi.

Seminer, Pazartesi-Cuma günleri arasında gerçekleştirilmekte olan Birleşmiş Milletler (BM) Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Genel Konferansı kapsamında düzenlendi.

Li, "Söz konusu önlemler mutlak hegemonya, tek taraflılık ve güç siyaseti anlamına geliyor. Bunlar BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerini çiğniyor, uluslararası hukuku ihlal ediyor ve çok taraflılık ile uluslararası ilişkilerin temel normlarına ters düşüyor" diye konuştu.

Li, tek taraflı baskıcı önlemlerin, bu önlemlerden muzdarip ülkelerde sosyoekonomik kalkınmayı ciddi şekilde engellediğini ve bu ülkelerdeki halkların insan haklarını ihlal ettiğini vurguladı.

Tek taraflı baskıcı önlemlerin ayrıca çok taraflı platformlar, uluslararası ortam ve uluslararası kalkınma işbirliği imkanlarını da etkilediğini kaydeden Çinli temsilci, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin gerçekleştirilmesi ve uluslararası kalkınma işbirliğinin teşvik edilmesi bağlamında, uluslararası toplumu çeşitli çok taraflı platformlarda bu tür önlemlere karşı çıkmaya çağırdı.

Li, tek taraflı baskıcı önlemlerin sürdürülebilir kalkınma ve uluslararası işbirliği üzerindeki etkileriyle mücadele etmek için uluslararası toplumun farkındalığı artırması ve uluslararası finans kurumları da dahil olmak üzere çok taraflı platformların ortaklaşa ihtiyat göstermesi gerektiğini belirtti.

Temsilci, Küresel Güney'in meşru kalkınma hakkını ortaklaşa korumak ve uluslararası kalkınma işbirliğini aktif şekilde teşvik etmek üzere Çin'in tüm taraflarla etkileşimi artırmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Rusya, İran ve Venezuela temsilcileri, seminerde ABD ve bazı Batılı ülkeleri, halklarına büyük zararlar veren tek taraflı baskıcı önlemleri silah olarak kullanmakla suçladı.

Çin'in BM ve Viyana'daki diğer uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilciliğinin verdiği bilgilere göre Çin, Rusya, İran ve Küba'nın da aralarında bulunduğu 10 ülke Perşembe günü UNIDO Genel Konferansı'nda ortak bir yazılı açıklama yayımlayarak, söz konusu önlemleri BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin gerçekleştirilmesini ve kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin teşvik edilmesini engellediği konusunda eleştirdi.