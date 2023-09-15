Çin BM Daimi Temsilcisi: Tayvan'ın BM'ye üyeliği mümkün değil

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Tayvan'ın BM'ye üye olmasının mümkün olmadığını bildirdi. Zhang, Tayvan'ın bağımsızlığını kazanması için dış destek arayışının 'çıkmaz sokak' olduğunu ileri sürdü.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Tayvan'ın BM'ye üye olmasının mümkün olmadığını bildirdi.

Global Times'ın haberine göre, Zhang, yaptığı yazılı açıklamada, Tayvan'ın bağımsızlığını kazanması için dış destek arayışının "çıkmaz sokak" olduğunu ileri sürdü.

Zhang, açıklamasında "Tayvan'ın BM'ye katılımı baştan sona yanlış bir söylemdir çünkü dünyada tek bir Çin vardır ve Tayvan, Çin topraklarının vazgeçilmez bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Tayvan'ın BM'ye üye olmasının mümkün olmadığına işaret eden Zhang, Çin'i kontrol altına almak için Tayvan'ı kullanma planının ise başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Zhang, Tayvan'ın müttefikleri aracılığıyla BM Genel Sekreteri'ne ilettiği "BM Genel Kurulu'nun (UNGA) 2758 sayılı Kararı'na ilişkin hatalı yorumunu düzeltmesi" yönündeki mektuba şiddetle tepki göstererek, bunun yapılmayacağını ve başarıya ulaşamayacağını kaydetti.